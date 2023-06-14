Единороссы Московского района отправили более 20 комплектов бронезащиты для российских бойцов в зону СВО

Очередную машину с помощью для российских военнослужащих отправили активисты Московского районного отделения «Единой России». В составе груза, который помогали собирать жители МО Звездное и представители бизнеса, - 23 комплекта бронежилетов, касок и других элементов защиты.

«Если у нас в стране такое положение, нельзя оставаться в стороне, надо помогать чем можешь. Другого варианта сейчас нет. Мы очень надеемся, что эти бронежилеты помогут в общем большом деле», - сказала директор компании «Корт» Светлана Сергеева.

Глава МО Звездное, единоросс Максим Разинков, который является одним из организаторов проекта «Будем жить», рассказал, что активисты партии вместе с жителями муниципального образования начали помогать с начала специальной военной операции жителям Горловки, в том числе с восстановлением школы, где погибли два учителя.

«Наши жители несут очень много гуманитарной помощи: теплые вещи, медицина, продукты. На сегодняшний день мы отправляем уже 11-ю машину. Также мы приняли решение помогать бойцам, в основном ополченцам, которые не имели еще такой поддержки до вхождения в состав России. Понимаем сейчас, что и сегодня помощь актуальна. Помимо средств бронезащиты мы везем высокотехнологичные вещи. Сегодня актуальна борьба с беспилотниками, и мы приобрели антидроновое ружье. Мы приезжаем, разговариваем с солдатами, они нам говорят непосредственно что им необходимо. И мы везем то, что они просят: рации, коптеры, медикаменты, ноутбуки, носилки, маскировочные сети», - сказал Максим Разинков.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным, а также жителям ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили более 62 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы — от продуктов и средств гигиены до лекарств и медицинского оборудования, стройматериалов и бытовой техники.

На Донбассе и в новых регионах работает 45 гуманитарных центров «Единой России», где мирные жители могут получить помощь и консультации по различным вопросам.