Мошенники заманивают пенсионеров в ловушку, пообещав перерасчет пенсии

Мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров. Теперь аферисты представляются «сотрудниками» Социального фонда и пытаются внушить гражданам, что у них обнаружен “неучтенный стаж”. После этого предлагают оформить заявление на перерасчет пенсии для ее повышения - причем сделать это можно якобы прям по телефону, без дополнительной бюрократии.

В том случае, если жертва соглашается, злоумышленники просят назвать код из SMS «для идентификации». А сами при этом получаются доступ к профилю жертвы на портале «Госуслуги» или в мобильном банке.

В связи с этим обязательно стоит обсудить с пожилыми родственниками способы защиты от мошенников, которые активно действуют как в сети, так и посредством телефона, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с РИА Новости.

«Я, в первую очередь, советую всегда оставаться бдительны при разговоре с незнакомцами: не доверяйте неожиданным звонкам, особенно если вас просят предоставить личные данные или совершить финансовую транзакцию. Злоумышленники уже давно научились притворяться представителями банков, государственных учреждений или других организаций, притом способы убедить гражданина в подлинности такого звонка продолжают совершенствоваться. Не раскрывайте личные данные по телефону: никогда не сообщайте пароли, банковские реквизиты или другие личные сведения по телефону. Легитимные организации никогда не будут просить об этом через непрошенный звонок», - отметил депутат.

Также нужно поддерживать контроль за своими финансами, и быть осмотрительным при обсуждении финансовых вопросов по телефону.

«Если вы получаете неожиданный звонок о каких-либо финансовых проблемах или предложениях, сначала уточните информацию о звонящем и, при необходимости, повторно свяжитесь с соответствующей организацией через известные контакты, опубликованные на подтвержденных сайтах в сети», - напомнил Немкин.

Кроме того, не стоит пренебрегать функцией блокировки и отсеивания звонков. Многие телефоны и смартфоны имеют функции блокировки нежелательных звонков или способы отсеивания незнакомых номеров. Это может помочь уменьшить количество нежелательных звонков и предотвратить контакт с мошенниками.

«А граждан пожилого возраста я призываю - всегда обращайтесь за помощью, если у вас есть сомнения. Если вы сомневаетесь в легитимности звонка или получаете подозрительные предложения, не стесняйтесь обратиться за помощью к членам семьи, друзьям или специалистам по защите потребителей. Не стоит принимать поспешных решений при общении по телефону, особенно в финансовых вопросах», - заключил парламентарий.