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Питерец.ру » Общество » Обманывают под видом сотовых операторов

Обманывают под видом сотовых операторов

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
ulpressa.ru
Мошенники стали использовать новую схему обмана граждан

Мошенники не стоят на месте: они придумывают новые методы обмана граждан. Теперь злоумышленники стали притворяться представителями сотовых операторов. Они звонят потенциальным жертвам, якобы выступая в роли службы поддержки.

Злоумышленники вводят человека в заблуждение, сообщая о взломе телефона или личного кабинета. Мошенники просят набрать комбинацию цифр и символов – якобы для защиты личных данных клиента. На самом же деле таким способом они настраивают переадресацию СМС.

Добившись своей цели, мошенники могут производить переводы чужих сбережений себе. Это становится возможным, когда злоумышленники получают СМС с кодами платежных операций.

«Питерец.ру» отмечает, что нельзя попадаться на такую уловку мошенников. Чтобы обезопасить себя, лучше вообще не принимать звонки с незнакомых телефонных номеров. По крайней мере, у вас должен быть определитель номера. 

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