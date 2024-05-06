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Питерец.ру » Общество » В Telegram резко увеличилось количество распространяемых вредоносных ссылок

В Telegram резко увеличилось количество распространяемых вредоносных ссылок

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Мошенники активно атакуют россиян через Telegram, рассылая в нем вредоносные ссылки.

Мошенники активно атакуют россиян через Telegram, рассылая в нем вредоносные ссылки. При этом сами пользователи по неосторожности предоставляют злоумышленникам доступ к своей информации, авторизуясь через мессенджер на других платформах.
Количество вредоносных ссылок в мессенджере Telegram выросло в 1,5 раза в начале 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, сообщила эксперт «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова, ее слова приводят «Известия». По словам эксперта, чаще всего мошенники заманивают потенциальных жертв на поддельную авторизацию, чтобы номер и код подтверждения для входа в аккаунт пользователя. Для этого используются предложения поучаствовать в опросе, получить доступ к «каналу для взрослых», к перепискам других людей, а также заработать на игровой валюте.
В компании «Солар» при этом наиболее эффективными методами воздействия на жертв называют предложения проголосовать за детский рисунок или подписать петицию, а также возможность получить социальную выплату или бесплатный доступ к подписке Premium-аккаунту.
Telegram в последнее время стал одной из самых популярных среди мошенников площадок, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Нередко пользователи становятся жертвами мошенников из-за того, что авторизуются через Telegram для входа в какой-либо сервис. Как правило, такие сервисы имеют слабую степень защиты, поэтому мошенники могут их взломать и по цепочке получить доступ ко всей информации, которая хранится в вашем аккаунте. В связи с этим категорически не рекомендую пересылать в мессенджере какие-либо документы, хранить там важные пароли или коды, как это часто делают пользователи», - отметил парламентарий.

Помочь в защите аккаунта, как и всегда, может двухфакторная аутентификация, а также бдительность – нужно перепроверять любые ссылки, которые приходят вам через мессенджеры, напомнил депутат.

«В первую очередь, конечно, нужно проверять доменное имя на предмет лишних символов – это наиболее явный признак фишингового ресурса. Также рекомендую тщательно отслеживать активные сеансы своего аккаунта – не допускайте ситуации, когда они остаются не завершенными на устройствах, которые вам не принадлежат. Кроме того, регулярно завершая такие сеансы, вы сможете без труда вычислить, если в этом списке появится устройство мошенников», - подчеркнул парламентарий.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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