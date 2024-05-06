В Telegram резко увеличилось количество распространяемых вредоносных ссылок

Мошенники активно атакуют россиян через Telegram, рассылая в нем вредоносные ссылки. При этом сами пользователи по неосторожности предоставляют злоумышленникам доступ к своей информации, авторизуясь через мессенджер на других платформах.
Количество вредоносных ссылок в мессенджере Telegram выросло в 1,5 раза в начале 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, сообщила эксперт «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова, ее слова приводят «Известия». По словам эксперта, чаще всего мошенники заманивают потенциальных жертв на поддельную авторизацию, чтобы номер и код подтверждения для входа в аккаунт пользователя. Для этого используются предложения поучаствовать в опросе, получить доступ к «каналу для взрослых», к перепискам других людей, а также заработать на игровой валюте.
В компании «Солар» при этом наиболее эффективными методами воздействия на жертв называют предложения проголосовать за детский рисунок или подписать петицию, а также возможность получить социальную выплату или бесплатный доступ к подписке Premium-аккаунту.
Telegram в последнее время стал одной из самых популярных среди мошенников площадок, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Помочь в защите аккаунта, как и всегда, может двухфакторная аутентификация, а также бдительность – нужно перепроверять любые ссылки, которые приходят вам через мессенджеры, напомнил депутат.