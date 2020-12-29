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Питерец.ру » Общество » Снова мошенники!

Снова мошенники!

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
letidor.ru
Мошенники придумали новую схему обмана граждан

Перед Новым годом многие банки предлагают различные акции, на которые нередко откликаются люди. На это и рассчитывают мошенники, предлагающие услугу с повышенной доходностью. Они звонят людям и призывают открыть выгодный счет. Например, валютный депозит с хорошими процентами.

Позвонивший говорит, что этого предложения, якобы, еще нет на сайте, но им можно воспользоваться по специальной схеме. Далее человек следует инструкциям мошенника, думая, что заводит личный кабинет. На самом же деле денежные средства уходят на счета злоумышленников. Причем вернуть потом эти деньги крайне сложно. «Питерец.ру» призывает граждан сохранять бдительность и не поддаваться на манипуляции и уловки мошенников.

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