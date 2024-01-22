В СПбГУ пройдет концерт к 80-летию освобождения от блокады Ленинграда

24 января в Санкт-Петербургском университете состоится концерт, посвященный 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Обучающиеся СПбГУ, участники конкурса «Унивидение» исполнят для ветеранов и гостей мероприятия песни военных лет. В программе концерта «Смуглянка», «Катюша», «Последний бой», «Наш город», «Песня военного шофера» и другие песни.

Концерт организован региональным отделением Ассоциации юристов России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. К участию в торжественном мероприятии приглашен председатель совета регионального отделения Ассоциации юристов России, ректор СПбГУ член-корреспондент РАН Николай Кропачев.

Дата: 24 января.

Время: 15:00.

Место: ул. Чайковского, д. 28 (Дом юриста).