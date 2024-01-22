В СПбГУ пройдет концерт к 80-летию освобождения от блокады Ленинграда

24 января в Санкт-Петербургском университете состоится концерт, посвященный 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Обучающиеся СПбГУ, участники конкурса «Унивидение» исполнят для ветеранов и гостей мероприятия песни военных лет. В программе концерта «Смуглянка», «Катюша», «Последний бой», «Наш город», «Песня военного шофера» и другие песни.
Концерт организован региональным отделением Ассоциации юристов России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. К участию в торжественном мероприятии приглашен председатель совета регионального отделения Ассоциации юристов России, ректор СПбГУ член-корреспондент РАН Николай Кропачев.
Дата: 24 января.
Время: 15:00.
Место: ул. Чайковского, д. 28 (Дом юриста).
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