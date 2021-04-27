Исторический парк подарит горожанам праздничный концерт в честь Дня Победы!

7 мая в 15.00 в Историческом парке "Россия - моя история" состоится праздничный концерт, посвященный Дню Победы.

Зрителей ждет путешествие по музыкальной летописи Великой Отечественной войны. В исполнении шоу-оркестра STREET BAND прозвучат легендарные песни военных лет. Концерт пройдет в рамках ежегодного проекта «Расскажи мне о войне», цель которого сохранить память о подвиге советского народа посредством создания единого выставочного пространства, в котором представлены экспонаты из коллекций школьных музеев.

В программе концерта яркие вокальные и хореографические номера в исполнении молодых артистов Санкт-Петербурга.

Программа включает презентацию короткометражного документального фильма "Зеркало памяти", посвященного 77-й годовщине Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Фильм снят в одноименной экспозиции, расположенной в зале "ХХ век".

Выставка "Зеркало памяти" продлится до 31 мая 2021 года.

Вход на концерт свободный.

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