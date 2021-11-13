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Питерец.ру » Общество » В Петербурге торжественно закрылась Вахта Памяти

В Петербурге торжественно закрылась Вахта Памяти

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Опубликовал: Вадик Котов
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Сегодня на мемориале «Рубеж» прошла церемония закрытия Вахты Памяти

Сегодня на мемориале «Рубеж» прошла церемония закрытия Санкт-Петербургского этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти».

К гостям церемонии с приветственными словами обратились председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями

Богдан Заставный и заместитель главы администрации Красносельского района Санкт-Петербурга  Елена Ладыго.

Самых активных представителей наградили Знаками Министерства обороны Российской Федерации «За отличие в поисковом движении». Также поисковикам вручили благодарности в честь 30-летия Комитета.

«Мы ежегодно участвуем в Вахте Памяти. Наш регион является одной из знаменательных точек истории Великой Отечественной войны. Огромное количество людей защищало наш город и наше будущее. Мне хочется искренне поблагодарить вас. Поисковый сезон подходит к концу, но работа не заканчивается. Нужно определять имена, работать в архивах, искать родственников», - сказал председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдан Заставный.

Участниками церемонии стали представители поисковых отрядов и объединений, а также молодежь города. Прямая трансляция    доступна по ссылке https://vk.com/wall-131232266_27833.

Организаторы - Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Справочно: Поисковое движение» – это масштабный общественный проект, объединяющий сегодня более 50 тысяч человек по всей России и за её пределами. В его основе лежит благородная и очень важная нравственная цель – сохранение и увековечение памяти о погибших защитниках Отечества.

На сегодняшний день 54 поисковых отряда Санкт-Петербурга зарегистрированы в СПб ГБУ «Дзержинец», количество – 890 человек, 30% из них молодые люди до 35 лет.

В этом году поисковыми отрядами СПб ГБУ «Дзержинец» на территории Санкт-Петербурга найдены останки 133 бойцов и командиров Красной Армии. Поисковые работы велись в Красносельском, Курортном, Колпинском и Пушкинском районах Санкт-Петербурга.

Установлены имена 11 воинов, у 8 красноармейцев нашли родственников.

В 2021 году на территории Санкт-Петербурга организовано 6 торжественно-траурных церемоний захоронений погибших защитников Отечества.

Источник: Комитет по молодежной политике
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