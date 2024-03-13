ента новостей

16:26
В Ленобласти пройдут народные гуляния «Демидовская масленица»
14:08
Спортсмены из Петербурга стали призерами первенства России по синхронному плаванию
14:01
Стали извести даты проведения XIII Турнира им. В.А. Соловьева в 2024 году
13:58
В Ленобласти накрыли нарколабораторию, откуда изъяли около 19 кг наркотических веществ
12:18
В Красном Селе задержали двоих на «Жигулях» с крупной партией "синтетики"
12:11
В Ленобласти задержали пьяного водителя «БМВ-318», который травмировал полицейского
11:51
Какие машины приобретают чаще всего?
11:50
В Луге 27-летний водитель на автомобиле «ВАЗ» сбил двоих детей на пешеходном переход
11:44
На Васильевском острове поймали 38-летнюю "закладчицу"
11:38
В Петербурге задержали женщину-таксиста, обманувшую пенсионерку
11:10
Определили «индекс блина»
09:36
В Ленобласти «УАЗ» провалился под лед Сяберского озера
18:45
Российская премьера «Последней цены» состоится на «Духе огня»
15:45
В Ленобалсти на "Южном полукольце" в ДТП погиб водитель "Рено"
11:32
В Петербурге поймали троих грабителей, напавших на продмаг на проспекте Науки
10:40
В Петроградском районе мошенники списали со счета пенсионерки более 470 тысяч рублей
10:21
Telegram в очередной раз оштрафовали за неудаление фейков
10:17
В Невском районе дорожный конфликт закончился стрельбой из травмата
10:10
В Красносельском районе задержали подозреваемого в разбойном нападении на юриста
09:23
В Петербурге полицейские применили табельное оружие для задержания пьяного водителя
09:13
В лидерах по ипотеке для айтишников
08:45
Что с рейтингом кандидатов?
02:10
Такого не ожидал никто: «Динамо-ЛО» в 28-м туре мужской волейбольной Суперлиги проиграло АСК со счётом 0–3
00:49
3:0 в матче и 4–1 в серии: итоги противостояния СКА и «Торпедо» в первом раунде Кубка Гагарина – 2024
20:41
На фоне поражения «Краснодара» в Ростове «Зенит» стал лидером чемпионата России после 20-го тура
18:48
В поселке Красносельское после пожара в одном из домов обнаружили трупы троих человек
16:55
ВООПИК набирает волонтеров на бесплатное обучение мониторингу ОКН
16:04
На четыре месяца полностью перекроют внутреннее кольцо КАД
15:25
Места работы в Петербурге комплексов, фиксирующих превышение скорости c 11 по 17 марта
15:22
Вестибюль станции метро «Сенная площадь» досрочно открыли для пассажиров
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Ленобласти пройдут народные гуляния «Демидовская масленица»

В Ленобласти пройдут народные гуляния «Демидовская масленица»

0
8
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
17 марта в парке усадьбы Демидовых «Тайцы» пройдут традиционные проводы зимы – народные гуляния «Демидовская масленица»

17 марта в живописном парке усадьбы Демидовых "Тайцы" состоится традиционный праздник проводов зимы – "Демидовская Масленица".

С 12:00 утра посетителей усадьбы ожидает яркая и насыщенная программа, которая с головой погрузит гостей в атмосферу народных гуляний и веселья. Развлекательная программа для всех возрастов.

Усадебный парк превратится в эпицентр народного гуляния: скоморохи встретят гостей и вовлекут их в круговорот традиционных русских забав и игр. Для детей и взрослых будут проведены увлекательные мастер-классы по росписи глиняных подвесок, изготовлению душистых свечей, ароматного травника, забавной птицы-оберега, мягкой игрушки и многое другое. Юные гости праздника смогут порезвиться на веселых игровых площадках, окунуться в мир сказочных персонажей и зажигательных аниматоров. А для взрослых подготовлены традиционные народные забавы: хоровод, перетягивание каната, бой подушками и многое другое. Зажигательные танцы и вокальные выступления На сцене усадьбы выступят талантливые хореографические и вокальные коллективы, которые подарят гостям калейдоскоп зажигательных танцевальных номеров и народных песен. Артисты оригинального жанра удивят посетителей виртуозными фокусами, потрясающими иллюзиями, чудесами ловкости и эквилибристики. Вкусное угощение и ароматные напитки. Для создания атмосферы настоящего народного разгуляя на празднике будут предложены румяные блины – традиционное угощение Масленицы, а также согревающие напитки, которые согреют в прохладный мартовский день.

Кульминацией праздника станет традиционный обряд сжигания чучела Масленицы, символизирующий проводы зимы и встречу весны.

В 14:30 на глазах у гостей усадьбы запылает яркое пламя, отгоняя от людей холод и мрачные дни уходящей зимы. Дополнительная информация Для удобства гостей на территории усадьбы будет организована парковка. Также предоставляется возможность арендовать комфортабельные беседки для праздничного отдыха с семьей или друзьями.

Приходите на "Демидовскую Масленицу" и проведите этот прекрасный день в атмосфере традиционных русских гуляний, веселья и весеннего настроения!

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

31-08-2023, 14:28
Фестиваль «Аллеи времён»
2-02-2016, 16:51
Экскурсионная интерактивная программа для детей «Масленица на Елагином»
21-02-2023, 18:50
Масленица в Историческом парке
28-02-2022, 12:50
Масленица в Историческом парке
22-02-2023, 16:56
В Ленобласти провожают зиму вкусно и с пользой
16-03-2016, 17:37
«Домик в деревне» встречает весну

Происшествия на дорогах

0
77
Сегодня, 11:50
В Луге 27-летний водитель на автомобиле «ВАЗ» сбил двоих детей на пешеходном переход
0
230
Вчера, 15:45
В Ленобалсти на "Южном полукольце" в ДТП погиб водитель "Рено"
0
220
11-03-2024, 12:40
На Крестовском проспекте в ДТП погиб велосипедист
0
162
11-03-2024, 10:05
В Ленобласти в массовом ДТП пострадали три человека
Наверх