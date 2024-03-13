В Ленобласти пройдут народные гуляния «Демидовская масленица»

17 марта в живописном парке усадьбы Демидовых "Тайцы" состоится традиционный праздник проводов зимы – "Демидовская Масленица".

С 12:00 утра посетителей усадьбы ожидает яркая и насыщенная программа, которая с головой погрузит гостей в атмосферу народных гуляний и веселья. Развлекательная программа для всех возрастов.

Усадебный парк превратится в эпицентр народного гуляния: скоморохи встретят гостей и вовлекут их в круговорот традиционных русских забав и игр. Для детей и взрослых будут проведены увлекательные мастер-классы по росписи глиняных подвесок, изготовлению душистых свечей, ароматного травника, забавной птицы-оберега, мягкой игрушки и многое другое. Юные гости праздника смогут порезвиться на веселых игровых площадках, окунуться в мир сказочных персонажей и зажигательных аниматоров. А для взрослых подготовлены традиционные народные забавы: хоровод, перетягивание каната, бой подушками и многое другое. Зажигательные танцы и вокальные выступления На сцене усадьбы выступят талантливые хореографические и вокальные коллективы, которые подарят гостям калейдоскоп зажигательных танцевальных номеров и народных песен. Артисты оригинального жанра удивят посетителей виртуозными фокусами, потрясающими иллюзиями, чудесами ловкости и эквилибристики. Вкусное угощение и ароматные напитки. Для создания атмосферы настоящего народного разгуляя на празднике будут предложены румяные блины – традиционное угощение Масленицы, а также согревающие напитки, которые согреют в прохладный мартовский день.

Кульминацией праздника станет традиционный обряд сжигания чучела Масленицы, символизирующий проводы зимы и встречу весны.

В 14:30 на глазах у гостей усадьбы запылает яркое пламя, отгоняя от людей холод и мрачные дни уходящей зимы. Дополнительная информация Для удобства гостей на территории усадьбы будет организована парковка. Также предоставляется возможность арендовать комфортабельные беседки для праздничного отдыха с семьей или друзьями.

Приходите на "Демидовскую Масленицу" и проведите этот прекрасный день в атмосфере традиционных русских гуляний, веселья и весеннего настроения!