В Ленобласти провожают зиму вкусно и с пользой

В воскресенье, 26 февраля, в городах и районах Ленинградской области состоятся традиционные масленичные гуляния и праздничные выставки-ярмарки, где самозанятые мастера представят свои товары и услуги.

Праздничные мероприятия ― «Широкая Масленица», «Озорная Масленица», «Сударыня Масленица», «Масленица Богатырская», объединенной одной тематикой, состоятся во всех муниципальных районах области.

Во Всеволожске, в общественном пространстве «Парк Песчанка» пройдет фольклорный праздник «Проводы русской зимы» с торговыми рядами и зимними играми, в Киришах, на Праздничной площади ― богатырские забавы под руководством опытных инструкторов, в Лодейном Поле, на Петровской площади ― с яркой выставкой конкурсных работ «Лучший символ Масленицы», в Волхове ― «Масленица по-волховски» с лыжными гонками на базе «Двугорье».

В Бокситогорском районе праздники организуются во всех поселениях. Помимо традиционных мероприятий, в Бокситогорске пройдет акция «Тепло наших сердец #МыВместе» ― сбор средств и гуманитарной помощи для бойцов в зоне СВО. Непременным атрибутом праздника повсюду являются «сытные» и торговые ряды, блины, чай и разные угощения, выставки и ярмарки с участием предпринимателей.

В Выборге, на Рыночной площади, свою продукцию и услуги представят 25 самозанятых граждан из Ломоносовского, Кировского, Кингисеппского, Выборгского и других районов области. Это художественные изделия из кожи, бисера, атласных лент, авторские ковры ручной работы, декоративные изделия из гипса и свечи, корзины из лозы, разнообразные сувениры, выполненные руками самозанятых мастеров.

Подобные выставки-ярмарки стали популярной и востребованной мерой поддержки, которая реализуется для самозанятых граждан в рамках нацпроекта «Малое, среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В настоящее время в регионе предпринимательскую деятельность ведут более 72 тыс. самозанятых.