ента новостей

18:56
Спектакль «будто вечность знакомы»
18:52
Петербург подготовит для Мариупольского драмтеатра 12 артистов и 4 режиссера
18:50
Масленица в Историческом парке
17:00
Продавцу, оскорбившему покупателя, присудили 3 тыс. рублей штрафа
14:51
В Петербурге у Марсова поля на полгода введут ограничения на движение транспорта
14:35
Александр Беглов вручил паспорта мариупольцам, принятым в гражданство России
14:33
«Разговоры о важном»: Депутаты рассказали школьникам об истории российского парламентаризма
13:38
«Единая Россия» проведёт международную историческую акцию «Диктант Победы» 27 апреля
13:24
В Ленобласти в отношении должностных лиц администрации МО «Свердловское городское поселение» возбуждено уголовное дело
13:19
Ленобласть славит доблесть своих воинов у мемориала Александру Невскому
13:17
Симфонический оркестр Ленобласти представит праздничную программу ко Дню защитника Отечества
13:15
«Настоящее предательство»: Сатановский заявил о преступной халатности в вопросе поставок боеприпасов ЧВК «Вагнер»
11:59
Государственный институт сценических искусств готовится к приему абитуриентов из Мариуполя
11:49
В Петербурге задержали мужчину и женщину, подозреваемых в грабеже
11:13
Займутся реабилитацией раненых
11:11
В Петербурге подросток попал под трамвай
10:33
Куда хотят ехать 8 марта?
09:44
В Ленобласти пешеход погиб под колесами двух иномарок
09:36
Что с ростом зарплат?
09:29
Спасатели обыскивают филиппинский вулкан после обнаружения обломков пропавшего самолета Cessna
23:14
Гандбольный «Зенит» уверенно победил «СГАУ-Саратов» в гостях – 30:24
19:10
В Мариинском дворце состоялся торжественный приём, посвящённый Дню защитника Отечества
17:17
На передовую из Петербурга отправили 4,5 тысячи «теплых» подарков
17:15
Внутреннее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют для монтажа опоры
17:13
В Петербурге вручены награды росгвардейцам, отличившимся в ходе специальной военной операции
15:11
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет. Водителя деблокировали спасатели
14:54
В Петербурге представлены элементы РСЗО HIMARS, обнаруженные росгвардейцами
14:39
Александр Бельский принял участие в работе комиссии Совета законодателей
14:35
Адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 20 по 28 февраля
14:33
В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту применении насилия в отношении представителя власти
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Масленица в Историческом парке

Масленица в Историческом парке

0
31
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
В Историческом парке пройдет праздничная программа, посвященная Масленице

23 февраля в 15.00 в Историческом парке пройдет праздничная программа, посвященная Масленице!

В исполнении ансамбля "Казачья доля" прозвучат популярные казачьи и русские народные песни. Все желающие смогут петь вместе с артистами, танцевать и отведать вкусных масленичных блинов.

Вход на концерт свободный!

25 и 26 февраля в 12.00 и в 15.00 в экспозиции "Рюриковичи" пройдут тематические экскурсии «По следам Масленицы». Во время экскурсии посетители узнают об элементах дохристианской славянской мифологии, познакомятся с обычаями и традициями празднования Масленицы на Руси. Завершением программы станет мастер-класс по изготовлению куколки-оберега.

Стоимость участия - 350 рублей.

Предварительная запись по тел. 617-00-90

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

28-02-2022, 12:50
Масленица в Историческом парке
24-02-2020, 18:53
Масленичная неделя в Историческом парке
14-10-2022, 12:42
В День народного единства в Историческом парке расскажут об истории казачества и споют казачьи песни
27-02-2019, 12:02
В Историческом парке «Россия-моя история» отпразднуют масленицу и 8 марта
2-11-2022, 10:02
Концерт ансамбля «Казачья доля»
1-03-2019, 15:23
Весенний фестиваль в Историческом парке «Россия-моя история»

Происшествия на дорогах

0
103
Сегодня, 11:11
В Петербурге подросток попал под трамвай
0
114
Сегодня, 09:44
В Ленобласти пешеход погиб под колесами двух иномарок
0
136
Вчера, 15:11
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет. Водителя деблокировали спасатели
0
153
Вчера, 09:32
В Ленобласти четыре человека погибли и трое пострадали в жутком ДТП под Выборгом
Наверх