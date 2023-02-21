Масленица в Историческом парке

23 февраля в 15.00 в Историческом парке пройдет праздничная программа, посвященная Масленице!

В исполнении ансамбля "Казачья доля" прозвучат популярные казачьи и русские народные песни. Все желающие смогут петь вместе с артистами, танцевать и отведать вкусных масленичных блинов.

Вход на концерт свободный!

25 и 26 февраля в 12.00 и в 15.00 в экспозиции "Рюриковичи" пройдут тематические экскурсии «По следам Масленицы». Во время экскурсии посетители узнают об элементах дохристианской славянской мифологии, познакомятся с обычаями и традициями празднования Масленицы на Руси. Завершением программы станет мастер-класс по изготовлению куколки-оберега.

Стоимость участия - 350 рублей.

Предварительная запись по тел. 617-00-90