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Питерец.ру » Культура » Масленица в Историческом парке

Масленица в Историческом парке

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
Приглашаем вас отпраздновать Масленицу вместе с Историческим парком!

6 марта с 12 до 16 часов в музейно-выставочном центре "Россия - моя история" пройдет яркая увлекательная программа с шуточным названием "Ух ты, Блин!"

Гостей праздника ждут интересные мастер-классы по традиционным народным промыслам - росписи деревянных ложек, свистулек, пряников!

Какая же Масленица без угощения? Взрослые и дети смогут не только отведать самых вкусных блинов, но и сами поучаствовать в изготовлении вареников "по бабушкиному рецепту", сибирских "масленичных пельменей" и "оладушек из печи"! А чай будет из самого настоящего русского самовара!

Стоимость участия в мастер-классах плюс дегустации - 150 руб.

В 15.00 на площадке парка состоится праздничный концерт, во время которого прозвучат популярные народные песни и частушки!

Оригинальная фотозона - огромный шар с хохломской росписью и имитацией снегопада внутри поможет сделать незабываемые фотографии на память о нашей Масленице!

Во время масленичной недели со 2 по 6 марта в Историческом парке можно будет побывать на интерактивной экскурсии "Русская неделя, которая потрясла мир". В экспозиции "Романовы" посетители узнают об истории и традициях празднования Масленицы царскими особами и простыми людьми.

Предварительная запись на программы по тел 617-00-90.

Стоимость экскурсии 350 руб.

ВХОД НА КОНЦЕРТ И В ФОТОЗОНУ БЕСПЛАТНЫЙ!

Возрастное ограничение 6+

Обращаем ваше внимание, что для посещения Исторического парка необходимо иметь при себе QR-код о вакцинации или перенесенном COVID-19.

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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