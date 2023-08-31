Русские народные песни, хороводы и глиняные игрушки: усадебный парк Демидовых «Тайцы» приглашает жителей Ленинградской области и гостей региона 2 сентября на фестиваль «Аллеи времён». В этом году гости погрузятся в атмосферу русской народной культуры.

Фестиваль стартует в 12 часов. В программе — мастер-классы по гончарному и кузнечному делу, ткацкому ремеслу и изготовлению куклы-оберега, о тонкостях работы по дереву расскажет «ДревоШоу». Самым ярким событием фестивальной программы станет выступление Театра моды «мАрт», который покажет несколько коллекций русских народных костюмов.

Под руководством профессиональных танцоров и актеров ансамбля песни и танца «Русская душа» в сопровождении оркестра народных инструментов все желающие смогут научиться русским народным танцам, таким как барыня, березка, калинка, камаринская и многим другим, а также принять участие в веселых играх и хороводах.

Для гостей выступят фольклорные коллективы, можно будет увидеть силовое шоу, посетить ремесленную ярмарку с сувенирами ручной работы и угощениями или побывать на экскурсии по дворцово-парковому ансамблю усадьбы Демидовых «Тайцы» — сбор экскурсионной группы у входа в парк в 11.00.

Вход для посетителей фестиваля свободный.