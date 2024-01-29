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Питерец.ру » Общество » Открыт прием заявок на бесплатную детскую просветительскую программу "Департамент защиты города"

Открыт прием заявок на бесплатную детскую просветительскую программу "Департамент защиты города"

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СПбГО ВООПИК
Петербургский центр культурного наследия им. академика Б. Б. Пиотровского приглашает детей от 7 до 13 лет на программу «Департамент защиты города»

Петербургский центр культурного наследия им. академика Б. Б. Пиотровского приглашает детей от 7 до 13 лет на уже полюбившуюся просветительскую программу «Департамент защиты города». Начало занятий 10 февраля.

Программа реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и включает в себя 8 авторских занятий, в рамках которых дети откроют для себя Петербург с ранее неизвестной стороны. В формате непрерывного диалога ребята смогут раскрыть свои таланты, отточить такие важные навыки, как критическое мышление, командная работа, креативность и публичные выступления.

В рамках этого потока ребят ждет практическое занятие с настоящим скульптором и реставратором, на котором они узнаю, что такое реставрация, зачем она нужна, а также смогут своими руками создать элемент утраченного декора.  Отдельное занятие будет посвящено уличному искусству, на котором участники познакомятся с его видами и научатся отличать искусство от вандализма. В рамках обучения также пройдет экскурсия по настоящему объекту культурного наследия - одному из самых интересных памятников петербургского модерна - Дом Ф. Г. Бажанова, в стенах которого располагается Детская библиотека истории и культуры Петербурга. На экскурсии ребята узнают историю памятника, этапы его жизни в разные периоды.

Во время занятий юные исследователи города:

  • познакомятся с понятием городская среда и научатся замечать детали и заботиться о Петербурге
  • узнают какими способами общество защищает наш город, и почему его вообще нужно защищать
  • познакомятся со спецификой градозащитных обществ и узнают механизмы, по которым такие организации функционируют, узнают такие термины как реставрация, охранная доска, фотофиксация
  • обсудят для чего пишут книги о городах, и как благодаря градозащитной деятельности появляются новые музеи
  • попробуют себя в новых профессиях и станут новобранцами секретного департамента
  • осознают свою значимость в жизни родного города и поймут ценность Санкт-Петербурга как объекта культурного наследия

Занятия будут проходить:

  • 7-8 лет по средам в 15:00 и субботам в 11:00
  • 9 до 10 лет по средам в 17:00 и субботам в 13:30
  • 11 до 13 лет по вторникам в 17:00 и субботам в 15:30

Все мероприятия проходят в игровом формате: детей ждут квесты, игры-дебаты, игры-расследования. Каждый ребенок сможет в легкой и непринужденной форме получить знания об историко-культурных объектах Петербурга, научиться беречь и хранить наш город. Количество человек в каждой группе не более 15. Занятия проводятся бесплатно.

Запись на программу осуществляется до 09 февраля на сайте культурно-просветительского проекта "Открытый город". При наборе группы запись прекращается до следующего объявления о наборе.

Справки по адресу эл. почты: [email protected].

Ссылка на запись: [leech=https://xn--c1acndtdamdoc1ib.xn--p1ai/kuda-shodit/sobytiya/poisk/?q=%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0]

https://xn--c1acndtdamdoc1ib.xn--p1ai/kuda-shodit/sobytiya/poisk/?q=%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0

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Источник: СПбГО ВООПИК
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