Открылась выставка «Мефистофель с Лахтинской улицы»

Сегодня, 16 ноября, в Петербургском центре культурного наследия имени академика Б.Б. Пиотровского состоялось открытие выставки «Мефистофель с Лахтинской улицы», посвященной драматической истории одного предмета — созданию, бытованию, попытке уничтожения и возрождению скульптурной композиции начала 1910-х.

«Сегодня мы открываем выставку, посвященную горельефу «Мефистофель». Он нам был передан в начале года из камеры хранения вещдоков, где хранился после трагического случая. С тех пор нам удалось провести 3D-сканирование оригинальных останков горельефа, эту информацию мы передали проектной организации, которая занимается подготовкой проекта реставрации фасада этого здания, а подлинные фрагменты горельефа удалось подготовить к выставке в рамках нашего музейного пространства и представить широкой публике», — отметил глава Санкт-Петербургского отделения ВООПИК Антон Иванов.

Проект экспонирования горельефа в музейном пространстве «История движения в защиту Петербурга» создан известным петербургским скульптором-реставратором Павлом Игнатьевым:

«Мефистофель» — персонаж из оперы Фауста. Так и у нас вышло: первая часть — трагическая, вторая — оптимистическая: основные фрагменты, лицо, сохранилось, композицию собрать можно. Можно разместить фрагменты так, как они находились в самой нише. Мы решили показать его фрагментированным, чтобы показать, как бывает, когда скульптура разбивается».

В церемонии открытия выставки принял участие потомок знаменитого архитектора Александра Лишневского, Леонид Корниевский:

«Мы с невероятной признательностью относимся к городскому отделению ВООПИК, они отозвались на наше письмо с просьбой забрать остатки «Мефистофеля» из камеры хранения вещдоков. Там к нему относились с теплотой и нежностью, так как остатки сохранились в полной мере. Большое спасибо ВООПИК за то, что в дальнейшем это оказалось возможным согласовать с КГИОП, чтобы делать капремонт с учетом фасада и горельефа. Для нас это маленькая победа. Будем ждать, что копия «Мефистофеля» вспорхнет на фасад дома на Лахтинской, 24»

Начальник управления по подготовке капитального ремонта некоммерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Алексей Ломовцев сообщил, что работы по проектированию копии горельефа для размещения на фасаде дома планируется завершить до 23 декабря:

«У нас предусмотрены работы по проектированию. Планируем программу по воссозданию самого горельефа — размещение прототипа на скульптурной плоскости, лепка утраченных элементов, изготовление эластичной формы, снятие формы матрицы и зачистку наружных поверхностей. Все работы будут завершены в срок»

Пока ведется работа над воссозданием горельефа, для размещения на фасаде дома по Лахтинской улице, 24, горожане смогут взглянуть в лицо «Мефистофелю», которого так горячо защищали и на возвращение которого надеялись более семи лет. Посетить выставку может любой желающий бесплатно по записи на сайте культурно-просветительского проекта «Открытый город».

Адрес музея: ул. Захарьевская, д. 14 (вход со двора)

Время работы: ВТ - СБ, с 11:00 до 17:00

Напомним, фрагмент архитектурного декора («рельеф с изображением антропоморфного фольклорного существа с крыльями летучей мыши», известный как «Мефистофель») был сбит 26 августа 2015 года с фасада дома по Лахтинской улице, д. 24. Событие вызвало общественное возмущение. По факту умышленного повреждения горельефа было возбуждено уголовное дело. Обломки семь лет находились в хранилище вещественных доказательств Управления МВД РФ по Петроградскому району.

В феврале 2022 года, при содействии КГИОП, фрагменты горельефа были переданы на хранение Санкт-Петербургскому городскому отделению Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (СПбГО ВООПИК). В апреле 2022 года специалистами Союза экспертиз Северо-Запада проведено лазерное 3D-сканирование, результаты которого легли в основу процесса создания реплики.

Петербургский центр культурного наследия имени академика Б.Б. Пиотровского – первое в Санкт-Петербурге многофункциональное коммуникативное и дискуссионное пространство, полностью посвященное вопросам сохранения архитектурного облика города. Каждый петербуржец, посетивший Центр наследия, в современной и доступной форме сможет не только узнать об истории движения в защиту Петербурга, людях боровшихся за сохранение культурного наследия города на протяжении более 100 лет, уникальной истории и архитектуре нашего города, но и сам принять посильное участие в этой работе, внести свой вклад.

Постоянно действующая экспозиция — «История движения в защиту Петербурга» — единственный в России и Петербурге градозащитный музей. Открытие музея состоялось 20 ноября 2021 года. Экспозиция рассказывает, что такое объект культурного наследия и в чем состоит охранная деятельность, познакомит с выдающимися исследователями, музейными деятелями и реставраторами города, и их трудами. Исторические документы и артефакты, отражающие разные стороны деятельности общественных движений и государственных органов по защите культурного наследия Петербурга дополняют интерактивные мультимедийные устройства. В музее собраны 200 уникальных экспонатов.

В музейно-выставочном пространстве проводятся экскурсии для организованных групп разного возраста, посещение экспозиции включено в программу культурно-просветительского проекта «Открытый город». Работает детская просветительская программа "Департамент защиты города", где юные градозащитники учатся хранить и защищать культурное наследие Петербурга. Ежемесячно проходят презентации книжных новинок, лекции по истории Санкт-Петербурга, кинопоказы и встречи с деятелями культуры в проекте «Среда Петербурга».

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Посещение экспозиции и все мероприятия бесплатные.