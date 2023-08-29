Открыт прием заявок на бесплатное обучение мониторингу объектов культурного наследия Петербурга

С 29 августа по 15 сентября Санкт-Петербургское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры проводит набор волонтеров на первый поток бесплатного обучения мониторингу объектов культурного наследия.
Программа обучения включает 6 лекционных и 7 практических занятий, которые будут проводиться ведущими специалистами в области архитектуры и реставрации, преподавателями образовательных учреждений и представителями общественных организаций.
В рамках обучения участники проекта освоят основы законодательства по сохранению объектов культурного наследия и государственной системы охраны исторического наследия.
Узнают об особенностях сохранения памятников деревянной архитектуры, термины и определения архитектурных и конструктивных элементов деревянного зодчества. Научатся составлять акт технического состояния и проводить фотофиксацию.
Участникам, посетившим все занятия и успешно прошедшим обучение, будут вручены удостоверения волонтера-члена Общественной инспекции ВООПИК. Следующим этапом до конца 2023 года волонтеры самостоятельно проведут мониторинг 100 объектов культурного
наследия. Итоги мониторинга будут проверены специалистами и в последующем переданы в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
Программа курса рассчитана на 50 человек. Прием участников на обучение будет проводиться на конкурсной основе. Подать заявку можно на сайте Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
Обязательные условия участия:
• возможность находиться в Санкт-Петербурге весь период обучения и практики;
• наличие смартфона с доступом в интернет;
• навыки работы с компьютером.
Обучение мониторингу объектов культурного наследия проводится при поддержке Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры и Союза реставраторов Санкт-Петербурга. Набор волонтеров на второй поток обучения будет проводиться в 2024 году.
О проекте
«Общественный мониторинг объектов культурного наследия Санкт-Петербурга (1 сезон)» — масштабный проект Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) при Петербургском центре культурного наследия имени академика Б.Б. Пиотровского.
Санкт-Петербургское городское отделение ВООПИК с момента своего основания активно занимается разносторонней деятельностью, направленной на сохранение богатого культурного наследия Санкт-Петербурга. В ноябре 2021 года при поддержке Фонда президентских грантов была открыта 1-я очередь Петербургского центра культурного наследия им. академика Б.Б. Пиотровского. Создание такого центра стало одним из способов налаживания конструктивного общественного диалога в вопросах градозащиты,
своеобразным мостом между общественными организациями, активными горожанами, властью, бизнесом, а также профессиональным сообществом.
Проект «Общественный мониторинг объектов культурного наследия Санкт-Петербурга» направлен на дальнейшее развитие одного из важнейших направлений работы Петербургского центра культурного наследия им. академика Б.Б. Пиотровского – мониторинг объектов
культурного наследия. Важно отметить, что еще в 1967 году при ВООПИК была создана общественная инспекция по контролю за состоянием памятников истории и культуры, которая успешно функционировала до начала 90-х годов. Деятельность общественных инспекторов внесла огромный вклад в сохранение архитектурного облика нашего прекрасного города.
Возрождение традиции общественного содействия в наблюдении за состоянием памятников истории и культуры является востребованной и актуальной задачей, которая способствует развитию гражданской инициативы в вопросах сохранения исторической памяти.
Уникальность проекта:
• впервые предлагается комплексный проект содействия органам исполнительной власти в отслеживании состояния памятников;
• впервые общественная организация на практике сможет влиять на состояние объектов культурного наследия и сохранение исторической среды во всем множестве ее проявлений благодаря мультидисциплинарному подходу;
• впервые общественная организация сможет стать мостом между инвесторами, пользователями памятников и надзорными органами в сфере сохранения наследия.
Проект включает в себя:
1. Обучение волонтеров мониторингу объектов культурного наследия;
2. Консультации и помощь в вопросах законодательства об охране объектов культурного наследия и поддержка граждан в реализации проектов по сохранению памятников архитектуры;
3. Архитектурные обмеры объектов культурного наследия;
4. Контрольные рейды — технический мониторинг объектов культурного наследия и исторических зданий;
5. Мониторинг и оперативная аналитика документов градостроительного регулирования,
актов государственных историко-культурных экспертиз, а также проектов развития территорий в интересах сохранения объектов культурного наследия;
6. Выявление памятников и включение их в Единый государственный реестр объектов культурного наследия;
7. Проведение круглых столов для различных категорий собственников и операторов объектов культурного наследия с участием специалистов КГИОП, Министерства культуры и юристов.
Проект «Общественный мониторинг объектов культурного наследия Санкт-Петербурга (1 сезон)» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов
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