Открыт прием заявок на бесплатное обучение мониторингу объектов культурного наследия Петербурга

С 29 августа по 15 сентября Санкт-Петербургское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры проводит набор волонтеров на первый поток бесплатного обучения мониторингу объектов культурного наследия.

Программа обучения включает 6 лекционных и 7 практических занятий, которые будут проводиться ведущими специалистами в области архитектуры и реставрации, преподавателями образовательных учреждений и представителями общественных организаций.

В рамках обучения участники проекта освоят основы законодательства по сохранению объектов культурного наследия и государственной системы охраны исторического наследия.

Узнают об особенностях сохранения памятников деревянной архитектуры, термины и определения архитектурных и конструктивных элементов деревянного зодчества. Научатся составлять акт технического состояния и проводить фотофиксацию.

Участникам, посетившим все занятия и успешно прошедшим обучение, будут вручены удостоверения волонтера-члена Общественной инспекции ВООПИК. Следующим этапом до конца 2023 года волонтеры самостоятельно проведут мониторинг 100 объектов культурного

наследия. Итоги мониторинга будут проверены специалистами и в последующем переданы в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Программа курса рассчитана на 50 человек. Прием участников на обучение будет проводиться на конкурсной основе. Подать заявку можно на сайте Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Обязательные условия участия:

• возможность находиться в Санкт-Петербурге весь период обучения и практики;

• наличие смартфона с доступом в интернет;

• навыки работы с компьютером.

Обучение мониторингу объектов культурного наследия проводится при поддержке Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры и Союза реставраторов Санкт-Петербурга. Набор волонтеров на второй поток обучения будет проводиться в 2024 году.

О проекте

«Общественный мониторинг объектов культурного наследия Санкт-Петербурга (1 сезон)» — масштабный проект Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) при Петербургском центре культурного наследия имени академика Б.Б. Пиотровского.

Санкт-Петербургское городское отделение ВООПИК с момента своего основания активно занимается разносторонней деятельностью, направленной на сохранение богатого культурного наследия Санкт-Петербурга. В ноябре 2021 года при поддержке Фонда президентских грантов была открыта 1-я очередь Петербургского центра культурного наследия им. академика Б.Б. Пиотровского. Создание такого центра стало одним из способов налаживания конструктивного общественного диалога в вопросах градозащиты,

своеобразным мостом между общественными организациями, активными горожанами, властью, бизнесом, а также профессиональным сообществом.

Проект «Общественный мониторинг объектов культурного наследия Санкт-Петербурга» направлен на дальнейшее развитие одного из важнейших направлений работы Петербургского центра культурного наследия им. академика Б.Б. Пиотровского – мониторинг объектов

культурного наследия. Важно отметить, что еще в 1967 году при ВООПИК была создана общественная инспекция по контролю за состоянием памятников истории и культуры, которая успешно функционировала до начала 90-х годов. Деятельность общественных инспекторов внесла огромный вклад в сохранение архитектурного облика нашего прекрасного города.

Возрождение традиции общественного содействия в наблюдении за состоянием памятников истории и культуры является востребованной и актуальной задачей, которая способствует развитию гражданской инициативы в вопросах сохранения исторической памяти.

Уникальность проекта:

• впервые предлагается комплексный проект содействия органам исполнительной власти в отслеживании состояния памятников;

• впервые общественная организация на практике сможет влиять на состояние объектов культурного наследия и сохранение исторической среды во всем множестве ее проявлений благодаря мультидисциплинарному подходу;

• впервые общественная организация сможет стать мостом между инвесторами, пользователями памятников и надзорными органами в сфере сохранения наследия.

Проект включает в себя:

1. Обучение волонтеров мониторингу объектов культурного наследия;

2. Консультации и помощь в вопросах законодательства об охране объектов культурного наследия и поддержка граждан в реализации проектов по сохранению памятников архитектуры;

3. Архитектурные обмеры объектов культурного наследия;

4. Контрольные рейды — технический мониторинг объектов культурного наследия и исторических зданий;

5. Мониторинг и оперативная аналитика документов градостроительного регулирования,

актов государственных историко-культурных экспертиз, а также проектов развития территорий в интересах сохранения объектов культурного наследия;

6. Выявление памятников и включение их в Единый государственный реестр объектов культурного наследия;

7. Проведение круглых столов для различных категорий собственников и операторов объектов культурного наследия с участием специалистов КГИОП, Министерства культуры и юристов.

Проект «Общественный мониторинг объектов культурного наследия Санкт-Петербурга (1 сезон)» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов