ента новостей

20:29
Открыт прием заявок на бесплатное обучение мониторингу объектов культурного наследия Петербурга
18:15
Данила Моисеев стал одиннадцатым хоккеистом, перешедшим из СКА в тольяттинскую «Ладу» за лето 2023 года
18:11
В Петербурге стартовал курс самообороны для журналистов
12:37
Нашумевшая выставка «Искусство МАНГА» в Санкт-Петербурге продлена до 1 октября
12:27
В Петербурге полицейские ликвидировали интернет-магазин по сбыту наркотиков
11:59
В Парголово задержали автограбителя
11:53
В Кировском районе задержали наркоперевозчика
09:54
В Невском районе на детской площадке задержали эксгибициониста
09:50
В Кингисеппе в подвале жилого дома нашли найдены трупы двоих человек
09:27
В Ленобласти на трассе "Кола" произошло смертельное ДТП
09:23
В Мурино задержали водителя автомобиля «Порше Кайенн», наехавшего на пешехода
23:19
Завершился 3-й этап «Кубка губернатора Санкт-Петербурга» по бегу: соревнования проходили 27 августа в парке «Сосновка»
20:40
Хоккейное «Динамо» проиграло дерби «СКА-Неве» в овертайме со счётом 1:2 в заключительном матче турнира имени Шилова
17:50
Футбольный клуб «Динамо» из Санкт-Петербурга сыграл вничью со столичным «Динамо–2», счёт – 2:2, голы забили Никита Танков и Дмитрий Шилов
16:26
Александр Бельский встретился с делегацией МИД Вьетнама
15:10
В Ленобалсти иномарка врезалась в отбойник на трассе, погибли два человека
13:30
Хулигана, избившего журналистку международной телекомпании в Петербурге задержали в Карелии
13:19
Выставка «Учитель, ученик»
13:15
В Волхове водитель внедорожника погиб врезавшись в здание
13:10
В Петербурге мигрант семь лет насиловал подростка
13:02
В Шушарах задержали профессиональных "домушников - высотников"
12:56
В Ленобласти пьяный мужчина стрелял из обреза после ссоры с продавцом магазина
12:44
Под Лугой мужчина стрелял из охотничьего ружья в сторону соседа по даче
12:28
В Красном Селе мужчина на «Ладе Икс Рэй» сбил 12-летнего мальчика
12:24
В Красногвардейском районе иномарка сбила 17-летнего самокатчика
12:21
В Приморском районе задержали злоумышленника, стреляющего по автомобилю
10:18
От Эзопа до Островского: Юбилей заслуженного артиста России Мурада Султаниязова
10:09
В Ленинградской и Вологодской областях полицейские задержали нетрезвых водителей, которые создавали угрозу для окружающих
02:30
В Мариинском театре осенью состоятся пять концертов лауреатов 17-го международного конкурса имени П. И. Чайковского: два выступления – 3 сентября, по одному – 9, 11 и 13 сентября
23:05
Петербургский волейбольный клуб «Зенит» занял второе место на Мемориале Платонова, проиграв финал «Ярославичу» 1–3, а «Динамо-ЛО» оказалось на 7-м месте
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Открыт прием заявок на бесплатное обучение мониторингу объектов культурного наследия Петербурга

Открыт прием заявок на бесплатное обучение мониторингу объектов культурного наследия Петербурга

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Старт приема заявок на участие в образовательной программе по мониторингу объектов культурного наследия Санкт-Петербурга

С 29 августа по 15 сентября Санкт-Петербургское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры проводит набор волонтеров на первый поток бесплатного обучения мониторингу объектов культурного наследия.
Программа обучения включает 6 лекционных и 7 практических занятий, которые будут проводиться ведущими специалистами в области архитектуры и реставрации, преподавателями образовательных учреждений и представителями общественных организаций.
В рамках обучения участники проекта освоят основы законодательства по сохранению объектов культурного наследия и государственной системы охраны исторического наследия.
Узнают об особенностях сохранения памятников деревянной архитектуры, термины и определения архитектурных и конструктивных элементов деревянного зодчества. Научатся составлять акт технического состояния и проводить фотофиксацию.
Участникам, посетившим все занятия и успешно прошедшим обучение, будут вручены удостоверения волонтера-члена Общественной инспекции ВООПИК. Следующим этапом до конца 2023 года волонтеры самостоятельно проведут мониторинг 100 объектов культурного
наследия. Итоги мониторинга будут проверены специалистами и в последующем переданы в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
Программа курса рассчитана на 50 человек. Прием участников на обучение будет проводиться на конкурсной основе. Подать заявку можно на сайте Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
Обязательные условия участия:
• возможность находиться в Санкт-Петербурге весь период обучения и практики;
• наличие смартфона с доступом в интернет;
• навыки работы с компьютером.
Обучение мониторингу объектов культурного наследия проводится при поддержке Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры и Союза реставраторов Санкт-Петербурга. Набор волонтеров на второй поток обучения будет проводиться в 2024 году.
О проекте
«Общественный мониторинг объектов культурного наследия Санкт-Петербурга (1 сезон)» — масштабный проект Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) при Петербургском центре культурного наследия имени академика Б.Б. Пиотровского.
Санкт-Петербургское городское отделение ВООПИК с момента своего основания активно занимается разносторонней деятельностью, направленной на сохранение богатого культурного наследия Санкт-Петербурга. В ноябре 2021 года при поддержке Фонда президентских грантов была открыта 1-я очередь Петербургского центра культурного наследия им. академика Б.Б. Пиотровского. Создание такого центра стало одним из способов налаживания конструктивного общественного диалога в вопросах градозащиты,
своеобразным мостом между общественными организациями, активными горожанами, властью, бизнесом, а также профессиональным сообществом.
Проект «Общественный мониторинг объектов культурного наследия Санкт-Петербурга» направлен на дальнейшее развитие одного из важнейших направлений работы Петербургского центра культурного наследия им. академика Б.Б. Пиотровского – мониторинг объектов
культурного наследия. Важно отметить, что еще в 1967 году при ВООПИК была создана общественная инспекция по контролю за состоянием памятников истории и культуры, которая успешно функционировала до начала 90-х годов. Деятельность общественных инспекторов внесла огромный вклад в сохранение архитектурного облика нашего прекрасного города.
Возрождение традиции общественного содействия в наблюдении за состоянием памятников истории и культуры является востребованной и актуальной задачей, которая способствует развитию гражданской инициативы в вопросах сохранения исторической памяти.
Уникальность проекта:
• впервые предлагается комплексный проект содействия органам исполнительной власти в отслеживании состояния памятников;
• впервые общественная организация на практике сможет влиять на состояние объектов культурного наследия и сохранение исторической среды во всем множестве ее проявлений благодаря мультидисциплинарному подходу;
• впервые общественная организация сможет стать мостом между инвесторами, пользователями памятников и надзорными органами в сфере сохранения наследия.
Проект включает в себя:
1. Обучение волонтеров мониторингу объектов культурного наследия;
2. Консультации и помощь в вопросах законодательства об охране объектов культурного наследия и поддержка граждан в реализации проектов по сохранению памятников архитектуры;
3. Архитектурные обмеры объектов культурного наследия;
4. Контрольные рейды — технический мониторинг объектов культурного наследия и исторических зданий;
5. Мониторинг и оперативная аналитика документов градостроительного регулирования,
актов государственных историко-культурных экспертиз, а также проектов развития территорий в интересах сохранения объектов культурного наследия;
6. Выявление памятников и включение их в Единый государственный реестр объектов культурного наследия;
7. Проведение круглых столов для различных категорий собственников и операторов объектов культурного наследия с участием специалистов КГИОП, Министерства культуры и юристов.
Проект «Общественный мониторинг объектов культурного наследия Санкт-Петербурга (1 сезон)» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

11-10-2022, 21:48
Подведены итоги третьего сезона Волонтерского кампуса
26-03-2020, 18:58
Общественники запускают онлайн опрос о состоянии объектов культурного наследия
9-01-2019, 14:37
Волонтёрам Петербурга могут разрешить участвовать в реставрации объектов культурного наследия
14-03-2019, 16:53
Волонтёрам Петербурга разрешат участвовать в реставрации объектов культурного наследия
14-12-2022, 09:05
В Петербурге прокуратура потребовала отремонтировать объект культурного наследия
18-04-2023, 14:33
В Ленобласти в этом году законсервируют 5 старинных храмов

Происшествия на дорогах

0
94
Сегодня, 09:27
В Ленобласти на трассе "Кола" произошло смертельное ДТП
0
96
Сегодня, 09:23
В Мурино задержали водителя автомобиля «Порше Кайенн», наехавшего на пешехода
0
128
Вчера, 15:10
В Ленобалсти иномарка врезалась в отбойник на трассе, погибли два человека
0
137
Вчера, 13:15
В Волхове водитель внедорожника погиб врезавшись в здание
Наверх