В Ленобласти музеи приготовили для детей новогодние программы

В дни новогодних каникул музеи Ленинградской области приготовили необычные программы: детей и взрослых ждут квесты, интерактивные экскурсии, музейные занятия и театрализованные представления.

В Тосненском музее можно будет посетить выставку «Когда приходит Рождество» из собрания Новгородского музея-заповедника, посвященную созданию рождественских сцен, а также «Наряжаем ёлку по старинному», рассказывающую о старинных новогодних игрушках.

В Музее истории города Шлиссельбурга для ребят приготовили программу «Рождественские посиделки» и кукольное вертепное представление.

Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей в днп праздничных каникул приглашает к себе на познавательные музейные занятия. Интерактивный урок «Что такое Новый год?» расскажет о традициях празднования Нового года и украшения домов, а на мастер-классе ребята своими руками сделают из шишки новогоднюю елочку. Занятие «Символы Рождества» будет посвящено одному из главных христианских праздников – Рождеству Христову, а урок «Новый Век: праздничная культура в каменном веке» познакомит с археологической коллекцией Тихвинского музея. Также музей приглашает на мастер-класс «Рождественская сказка», где всех желающих научат создавать реквизит для домашнего кукольного представления.

Дом-музей Николая Римского-Корсакова в Тихвине 5 января зовет на праздничную программу «Новогодний бал в дворянском доме», а 8 января ждет гостей на программу «Рождество 200 лет назад».

Музей «Астрача, 1941» в Бокситогорском районе 3 и 5 января проведет специальные программы: в 14.00 гостей ждет занятие «Шёл солдат, преград не зная», где ребята познакомятся с амуницией и снаряжением советских солдат-пехотинцев Великой Отечественной войны, освобождавших Тихвин, а в 15.30 в музее пройдет занятие «Ёлка в земской школе» об истории появления новогоднего праздника в России.

Подробную информацию о праздничных программах в других музеях региона размещена на сайте Музейного агентства Ленинградской области.