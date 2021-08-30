Росгвардейцы проверили безопасность более 11 тыс. образовательных учреждений СЗФО

Офицеры территориальных органов Северо-Западного округа Росгвардии в преддверии начала учебного года осуществили категорирование и экспертную оценку состояния защищенности более 11 тыс. образовательных организаций в одиннадцати регионах страны.

В ходе работы в образовательных учреждениях росгвардейцы проверили эффективность и профессионализм действий представителей частных охранных организаций при возникновении чрезвычайных ситуаций, работу систем сигнализации, видеонаблюдения и оповещения. Также проведено более 1 тыс. тренировок по прибытию экипажей вневедомственной охраны Росгвардии к охраняемым образовательным объектам при срабатывании «тревожной кнопки».

Руководители образовательных организаций, где были выявлены нарушения, получили предписание на их устранение, а также рекомендации по повышению уровня безопасности и защищённости объектов.