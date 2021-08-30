ента новостей

14:16
Росгвардейцы проверили безопасность более 11 тыс. образовательных учреждений СЗФО
11:02
В Петербурге нарушителя на каршеринге задерживали со стрельбой
10:48
В Петербурге росгвардейцы отработали обезвреживание взрывных устройств на объектах транспорта
10:42
К Булановой относятся положительно
09:58
Сходи в баню – и все пройдет?
09:33
Не забывайте про грипп
19:27
На КАД между развязками с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом перекроют две полосы движения
11:40
На КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют две полосы движения
10:15
Они предпочитают сменить имя
09:44
Хотел просмотров, а нарвался на суд
09:16
Политолог раскритиковал Шойгу
18:25
Гол Азмуна помог «Зениту» победить ЦСКА
12:03
В Петербурге на вантовом мосту перекроют две полосы движения
11:14
Что со штрафами от ГАТИ?
09:52
Политологи о влиянии соцсетей
09:22
Для чего власти раздают деньги?
22:54
ЗаКС попытался отозвать Марину Жданову из Горизбиркома, но не смог
20:08
В Ленобласти в лобовом столкновении погиб водитель
19:36
В Ленобласти специалисты медицинской службы ЗВО на военном аэродроме развернули полевое приемо-сортировочное отделение в рамках спецучений
19:34
Лермонтовка приглашает отметить день рождения Сергея Довлатова
19:31
Музыканты Tequilajazz поддержали доноров костного мозга
12:47
В Ленобласти лжебезопасники банка обманули пенсионерку
11:22
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам почти три миллона рублей
10:44
В Ленобласти трое подростков пострадали в ДТП
10:04
На всех съездах развязки КАД с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса ликвидируют колейность
09:57
Чиновники борются с нелегальной торговлей
09:22
Найдены блокадные трамваи
08:59
Пенсионеры остались довольны
15:21
Выставка «The Bounty Killart»
15:18
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Шафировским проспектом и Мурманским шоссе перекроют две полосы движения
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Росгвардейцы проверили безопасность более 11 тыс. образовательных учреждений СЗФО

Росгвардейцы проверили безопасность более 11 тыс. образовательных учреждений СЗФО

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Росгвардия
Росгвардейцы проверили безопасность более 11 тыс. образовательных учреждений СЗФО

Офицеры территориальных органов Северо-Западного округа Росгвардии в преддверии начала учебного года осуществили категорирование и экспертную оценку состояния защищенности более 11 тыс. образовательных организаций в одиннадцати регионах страны.
В ходе работы в образовательных учреждениях росгвардейцы проверили эффективность и профессионализм действий представителей частных охранных организаций при возникновении чрезвычайных ситуаций, работу систем сигнализации, видеонаблюдения и оповещения. Также проведено более 1 тыс. тренировок по прибытию экипажей вневедомственной охраны Росгвардии к охраняемым образовательным объектам при срабатывании «тревожной кнопки». 
Руководители образовательных организаций, где были выявлены нарушения, получили предписание на их устранение, а также рекомендации по повышению уровня безопасности и защищённости объектов.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

25-06-2021, 10:23
Более 80% личного состава Северо-Западного округа Росгвардии вакцинировано от коронавируса
21-06-2021, 19:44
В Ленобласти Центр подготовки Северо-Западного округа Росгвардии впервые провёл обучение сотрудников вневедомственной охраны
11-06-2021, 11:50
Северо-Западный округ Росгвардии обеспечивает безопасность ЕГЭ в 2,2 тыс. школ
10-06-2021, 10:27
Северо-Западный округ Росгвардии взял под охрану более 1,1 тыс. детских лагерей
25-07-2021, 14:55
Военнослужащие и сотрудники Северо-Западного округа Росгвардии обеспечили правопорядок в ходе празднования Дня ВМФ
21-07-2021, 16:24
Более 100 лейтенантов-выпускников пополнят части Северо-Западного округа Росгвардии

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
216
26-08-2021, 20:08
В Ленобласти в лобовом столкновении погиб водитель
0
264
24-08-2021, 11:25
В Петербурге иномарка сбила 7-летнего ребенка
0
397
19-08-2021, 13:37
В Ленобласти иномарка сбила ребенка на мопеде
0
461
19-08-2021, 13:31
В Петербурге женщина на иномарке сбила мальчика на самокате
Наверх