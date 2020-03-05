Специалистам образовательных организаций Невского района представили уникальный опыт работы Центра «КОНТАКТ»

Городской центр «КОНТАКТ» представил уникальный опыт профилактической работы с подростками сотрудникам образовательных учреждений Невского района. Около 100 представителей сферы образования стали участниками объединенного совещания, которое состоялось в Учебно-методическом центре. Основная задача – усовершенствовать сотрудничество между специалистами сфер молодежной политики и образования.
Открывая встречу, руководитель Центра «КОНТАКТ» Ваган Канаян отметил, в этом году единственное в своем роде учреждение в России отмечает 25-летний юбилей. Он рассказал о направлениях и специфике работы, подразделениях, проектах, а также о возможностях представителей организаций Невского района, которые может предоставить им «КОНТАКТ».
Специалистам был представлен весь спектр деятельности Центра: от индивидуального сопровождения подростка, до урегулирования конфликтов в образовательной среде. Коллеги ближе познакомились с работой филиала «КОНТАКТа» на территории их района.
Отметим, что сотрудники системы образования Невского района на базе Центра «КОНТАКТ» могут повысить свои компетенции в сфере профилактики асоциального поведения подростков. В Учебно-методическом центре уже разработаны соответствующие программы для специалистов.
Такие встречи специалисты Центра готовы провести со специалистами системы образования всех районов Санкт-Петербурга. Отметим, что «КОНТАКТ» является координационной площадкой для взаимодействия всех субъектов профилактики.