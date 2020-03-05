Специалистам образовательных организаций Невского района представили уникальный опыт работы Центра «КОНТАКТ»

Городской центр «КОНТАКТ» представил уникальный опыт профилактической работы с подростками сотрудникам образовательных учреждений Невского района. Около 100 представителей сферы образования стали участниками объединенного совещания, которое состоялось в Учебно-методическом центре. Основная задача – усовершенствовать сотрудничество между специалистами сфер молодежной политики и образования.

Открывая встречу, руководитель Центра «КОНТАКТ» Ваган Канаян отметил, в этом году единственное в своем роде учреждение в России отмечает 25-летний юбилей. Он рассказал о направлениях и специфике работы, подразделениях, проектах, а также о возможностях представителей организаций Невского района, которые может предоставить им «КОНТАКТ».

Специалистам был представлен весь спектр деятельности Центра: от индивидуального сопровождения подростка, до урегулирования конфликтов в образовательной среде. Коллеги ближе познакомились с работой филиала «КОНТАКТа» на территории их района.

«Для меня как руководителя подразделения важно было донести коллегам из сферы образования, чем именно мы можем помочь. Чтобы на нас рассчитывали, как на помощников. Нам хочется исправить эту ситуацию и работать в этом направлении совместно, взаимодействуя на всех уровнях профилактики и сопровождения», - отметила начальник отдела социального сопровождения несовершеннолетних правонарушителей в Невском районе Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» Кира Ческидова.

«Формат диалога дал возможность участникам узнать новую информацию о работе специалистов Центра «КОНТАКТ» в нашем районе. Заместители директоров по воспитательной работе познакомились с самыми новыми тенденциями в системе медиации и профориентации. Мы были приятно удивлены, узнав, что на базе учреждения есть Учебно-методический центр», - отметила ведущий специалист сектора образовательных учреждений отдела образования Марина Шарапова.

Отметим, что сотрудники системы образования Невского района на базе Центра «КОНТАКТ» могут повысить свои компетенции в сфере профилактики асоциального поведения подростков. В Учебно-методическом центре уже разработаны соответствующие программы для специалистов.

Такие встречи специалисты Центра готовы провести со специалистами системы образования всех районов Санкт-Петербурга. Отметим, что «КОНТАКТ» является координационной площадкой для взаимодействия всех субъектов профилактики.