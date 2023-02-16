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В Приморском районе благоустроят берег от Парка 300-летия до 3-го Елагина моста

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Приморском районе благоустроят берег от Парка 300-летия до 3-го Елагина моста

В 2023 году запланирована подготовка проектно-сметной документации второго этапа благоустройства берега Большой Невки на участке от Парка 300-летия Петербурга до 3-го Елагина моста. В этом же году начнутся строительно-монтажные работы. Как сообщил вице-спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Николай Бондаренко, на набережной появится освещение, газоны, места для отдыха горожан с детьми, пешеходные и велодорожки, оборудованные выходы к воде и площадки для спуска различных плавательных средств.

– Ещё в бытность работы вице-губернатором начал заниматься этим проектом, уверенный в том, что Приморскому району нужна большая и привлекательная прогулочная зона. Тогда, в 2021 году, это место имело неблагоустроенный облик. Большая часть прибрежных зон сейчас не приспособлена для передвижения пешеходов, а в отдельных местах и вовсе невозможно подойти к воде. Сейчас можно сказать, что это было верным решением. Уверен, что со временем, когда проект будет полностью реализован, набережная станет не просто благоустроенным пространством, а оживленным и любимым место отдыха приморцев, – сказал он.

По словам заместителя председателя парламента, Администрация города и Комитет по благоустройству утвердили адресную программу регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2023-2025 годы. В документ включено более 250 городских объектов и адресов. В Приморском районе строительно-монтажные работы начнутся на Яхтенной улице, напротив дома 28 – площадка для дрессировки и выгула собак; на пересечении улиц Оптиков и Планерной – памп-трек, 2 этап, на проспекте Сизова, дом 9 – «Молодежный сквер», 2 этап.

На 2023 год запланирована подготовка проектно-сметной документации по следующими территориям:

– сквер б/н на ул. Савушкина между Приморским пр. и д. 116;

– сквер б/н на Ланском шоссе, д. 35;

– сквер б/н на Шуваловском пр. от Мебельной ул. до Богатырского пр. (устройство площадки для стритбола и воркаута);

– устройство пешеходной дорожки и газонов (пустырь от ул. Оптиков до Ситцевой ул.);

– сквер на ул. Савушкина, восточнее д. 104, лит А.

Строительно-монтажные работы на данных участках планируется начать в 2024 и 2025 годах.

В 2023-2024 годах пройдет подготовка проектно-сметной документации второго этапа благоустройства территории Шуваловского карьера. К строительно-монтажным работам приступят по плану в 2025 году. Кроме того, в этом году запланирована подготовка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ по благоустройству сквера Маргелова на Приморском проспекте.

Источник: ЗАКС
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