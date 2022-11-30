Петербургские единороссы проверили ход ремонта и благоустройства социальных объектов в Приморском районе

В рамках мониторинга реализации народной программы «Единой России» депутат Закособрания Санкт-Петербурга, региональный координатор партпроекта «Городская среда» Александр Ходосок побывал на строящихся на территории Приморского района социальных объектах. Единоросс также убедился в качественном и своевременном благоустройстве Молодёжного сквера на проспекте Сизова.

В проверке приняли участие глава администрации Приморского района Алексей Никаноров и начальники профильных отделов.

«Работы по благоустройству сквера проводятся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», там уже появились спортивная зона, зона отдыха и амфитеатр, установлено необходимое уличное оборудование. Работы окончательно будет завершены сразу после окончания зимы», — сказал Александр Ходосок.

Побывав на строительстве школы, парламентарий подчеркнул, что объект, который ранее считался проблемным, планируют сдать до конца года.

«Весной была выбрана новая подрядная организация, которая сразу же с энтузиазмом взялась за дело. И вот результат – работы выполнены на 95 процентов. объект будет сдан до 31 декабря», — отметил депутат.

Напомним, в народную программу партии входит реконструкция и ремонт школ, детских садов, больниц и поликлиник, учреждений социальной сферы, культуры и спорта. Также предусмотрены средства на модернизацию первичного звена здравоохранения, оснащение оборудованием лечебно-профилактических учреждений, обновление парка школьных автобусов и «скорых», передвижных комплексов. Народная программа сбалансирована с ключевыми параметрами национальных проектов и госпрограмм. Ее реализацию контролируют депутаты «Единой России» совместно с региональными профильными ведомствами и муниципалитетами.