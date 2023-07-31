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Питерец.ру » Общество » В Петербурге командующий СЗО Росгвардии наградил росгвардейцев, отличившихся на СВО

В Петербурге командующий СЗО Росгвардии наградил росгвардейцев, отличившихся на СВО

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
В Санкт-Петербурге командующий СЗО Росгвардии наградил росгвардейцев, отличившихся на СВО

В Санкт-Петербурге командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Воробьев наградил росгвардейцев, отличившихся в ходе проведения специальной военной операции.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, военнослужащие Росгвардии награждены медалями Жукова.
В ходе выполнения боевых задач по защите населения Донбасса росгвардейцы предотвращают нападения на войсковые и гуманитарные колонны, наносят противнику значительный урон в живой силе и технике, задерживают большое число участников вооруженных националистических формирований.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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