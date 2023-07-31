В Петербурге командующий СЗО Росгвардии наградил росгвардейцев, отличившихся на СВО

В Санкт-Петербурге командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Воробьев наградил росгвардейцев, отличившихся в ходе проведения специальной военной операции.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, военнослужащие Росгвардии награждены медалями Жукова.

В ходе выполнения боевых задач по защите населения Донбасса росгвардейцы предотвращают нападения на войсковые и гуманитарные колонны, наносят противнику значительный урон в живой силе и технике, задерживают большое число участников вооруженных националистических формирований.