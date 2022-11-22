В Архангельске командующий СЗО Росгвардии наградил росгвардейцев, отличившихся в спецоперации на Украине

В Архангельске командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев вручил государственные награды 20 росгвардейцам, отличившимся в ходе специальной военной операции.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, росгвардейцы награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени с мечами, медалями «За Отвагу», «Жукова» и «Суворова».

Росгвардейцы предотвращали нападения на войсковые и гуманитарные колонны, нанесли противнику значительный урон в живой силе и технике, задержали большое число участников вооруженных националистических формирований.