В Архангельске командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев вручил государственные награды 20 росгвардейцам, отличившимся в ходе специальной военной операции.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, росгвардейцы награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени с мечами, медалями «За Отвагу», «Жукова» и «Суворова».
Росгвардейцы предотвращали нападения на войсковые и гуманитарные колонны, нанесли противнику значительный урон в живой силе и технике, задержали большое число участников вооруженных националистических формирований.
В Архангельске командующий СЗО Росгвардии наградил росгвардейцев, отличившихся в спецоперации на Украине
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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Росгвардия
В Архангельске командующий СЗО Росгвардии наградил росгвардейцев, отличившихся в спецоперации на Украине
В Архангельске командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев вручил государственные награды 20 росгвардейцам, отличившимся в ходе специальной военной операции.
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