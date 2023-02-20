В Петербурге вручены награды росгвардейцам, отличившимся в ходе специальной военной операции

В Санкт-Петербурге в Государственном Эрмитаже состоялось чествование росгвардейцев, отличившихся в ходе проведения специальной военной операции.

Государственные награды росгвардейцам вручил командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьёв.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга в ходе специальной военной операции, росгвардейцам вручены ордена Мужества, медали «За Отвагу», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали Жукова, военные врачи удостоены медалей «Луки Крымского».

Росгвардейцы предотвращали нападения на войсковые и гуманитарные колонны, нанесли противнику значительный урон в живой силе и технике, задержали большое число участников вооруженных националистических формирований, обнаружили большое количество схронов с иностранным вооружением и боеприпасами.

Лучшие творческие коллективы Санкт-Петербурга подарили росгвардейцам свои выступления.