Отличившимся в спецоперации на Украине росгвардейцам вручили государственные награды в Ленобласти

Под Санкт-Петербургом состоялась торжественная церемония вручения государственных наград росгвардейцам, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции на Украине по защите населения Донбасса.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, медалями Жукова и Суворова награжден ряд росгвардейцев, также военнослужащим вручён нагрудный знак «Участник боевых действий».

Награды отличившимся росгвардейцам вручил командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьёв.