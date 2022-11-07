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Отличившимся в спецоперации на Украине росгвардейцам вручили государственные награды в Ленобласти

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Опубликовал: Вадик Котов
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Росгвардия
Отличившимся в спецоперации на Украине росгвардейцам вручили государственные награды в Ленинградской области

Под Санкт-Петербургом состоялась торжественная церемония вручения государственных наград росгвардейцам, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции на Украине по защите населения Донбасса.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, медалями Жукова и Суворова награжден ряд росгвардейцев, также военнослужащим вручён нагрудный знак «Участник боевых действий».
Награды отличившимся росгвардейцам вручил командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьёв.

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