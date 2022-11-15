В Калининграде командующий СЗО Росгвардии наградил росгвардейца, отличившегося в спецоперации на Украине

В Калининграде в ходе рабочей поездки командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев вручил медаль «Участнику специальной военной операции» росгвардейцу, отличившемуся в ходе проведения спецоперации на Украине по защите населения Донбасса.

В ходе выполнения боевых задач по защите населения Донбасса росгвардейцы предотвращали нападения на войсковые и гуманитарные колонны, нанесли противнику значительный урон в живой силе и технике, задержали большое число участников вооруженных националистических формирований.