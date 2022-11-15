В Калининграде в ходе рабочей поездки командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев вручил медаль «Участнику специальной военной операции» росгвардейцу, отличившемуся в ходе проведения спецоперации на Украине по защите населения Донбасса.
В ходе выполнения боевых задач по защите населения Донбасса росгвардейцы предотвращали нападения на войсковые и гуманитарные колонны, нанесли противнику значительный урон в живой силе и технике, задержали большое число участников вооруженных националистических формирований.
В Калининграде командующий СЗО Росгвардии наградил росгвардейца, отличившегося в спецоперации на Украине
0
24
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Росгвардия
В Калининграде командующий СЗО Росгвардии наградил росгвардейца, отличившегося в спецоперации на Украине
В Калининграде в ходе рабочей поездки командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев вручил медаль «Участнику специальной военной операции» росгвардейцу, отличившемуся в ходе проведения спецоперации на Украине по защите населения Донбасса.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"