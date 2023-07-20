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Питерец.ру » Общество » Работы по ликвидации колейности на большом участке КАД завершены досрочно

Работы по ликвидации колейности на большом участке КАД завершены досрочно

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
Работы по ликвидации колейности на большом участке КАД завершены досрочно

«По состоянию на 22:00 19 июля работы по ликвидации колейности покрытия проезжей части на участке внутреннего кольца КАД, с 57 по 79 километр, между вантовым мостом и развязкой с Таллинским шоссе, выполняемые с перекрытием третьей и четвёртой полос движения, завершены досрочно. Выполнен весь объём запланированных работ. Все временные технические средства организации дорожного движения демонтированы. Ограничения сняты. Движение автомобильного транспорта осуществляется в штатном режиме по всем четырём полосам» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Приступили к выполнению работ 2 июля 2023 года.

Окончание работ было запланировано на 23 июля 2023 года.

Работы производились в круглосуточном режиме, в две смены. Устранили колейность на третьей и четвёртой полосах.    

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».         

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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