Работы по ликвидации колейности на большом участке КАД завершены досрочно

«По состоянию на 22:00 19 июля работы по ликвидации колейности покрытия проезжей части на участке внутреннего кольца КАД, с 57 по 79 километр, между вантовым мостом и развязкой с Таллинским шоссе, выполняемые с перекрытием третьей и четвёртой полос движения, завершены досрочно. Выполнен весь объём запланированных работ. Все временные технические средства организации дорожного движения демонтированы. Ограничения сняты. Движение автомобильного транспорта осуществляется в штатном режиме по всем четырём полосам» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Приступили к выполнению работ 2 июля 2023 года.

Окончание работ было запланировано на 23 июля 2023 года.

Работы производились в круглосуточном режиме, в две смены. Устранили колейность на третьей и четвёртой полосах.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».