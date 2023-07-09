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Питерец.ру » Общество » Дорожные работы на вантовом мосту в составе КАД полностью завершены

Дорожные работы на вантовом мосту в составе КАД полностью завершены

0
126
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Дорожные работы на вантовом мосту в составе КАД полностью завершены

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщаетследующее.

​«По состоянию на 9 июля работы по ликвидации колейности покрытия проезжей части на Большом Обуховском мосту через реку Нева (вантовый мост), выполняемые с перекрытием третьей и четвёртой полос движения одновременно на внутреннем и внешнем кольце КАД полностью завершены. Выполнен весь объём запланированных работ. Ограничения сняты. Движение автомобильного транспортаполностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

​Работы по устройству литого асфальтобетона производились на вантовом мосту, на участке КАД с 56 по 57 километр, в круглосуточном режиме, в две смены. Устранили колейность на третьей и четвёртой полосах.​

​Работы на внутреннем кольце завершили 8 июля, а на внешнем кольце 9 июля. В строгом соответствии с запланированным графиком.

​Генеральный подрядчик: АО «ВАД».​

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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