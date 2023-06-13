Работы по замене гидроизоляции на КАД завершены досрочно

«По состоянию на 5:00 13 июня работы по локальной замене напыляемой гидроизоляции на 64 и 63 километрах внешнего кольца КАД, между развязками с Московским шоссе и Софийской улицей завершены досрочно. Выполнен весь объём запланированных работ. Все временные технические средства организации дорожного движения демонтированы. Ограничения сняты. Движение автомобильного транспорта осуществляется в штатном режиме по четырём полосам» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Окончание работ было запланировано на 20 июня 2023 года.