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Питерец.ру » Общество » Работы по замене гидроизоляции на КАД завершены досрочно

Работы по замене гидроизоляции на КАД завершены досрочно

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
Работы по замене гидроизоляции на КАД завершены досрочно

Работы по замене гидроизоляции на КАД завершены досрочно

«По состоянию на 5:00 13 июня работы по локальной замене напыляемой гидроизоляции на 64 и 63 километрах внешнего кольца КАД, между развязками с Московским шоссе и Софийской улицей завершены досрочно. Выполнен весь объём запланированных работ. Все временные технические средства организации дорожного движения демонтированы. Ограничения сняты. Движение автомобильного транспорта осуществляется в штатном режиме по четырём полосам» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Окончание работ было запланировано на 20 июня 2023 года.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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