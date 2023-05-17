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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти стартовал ремонт участка трассы от Любани в сторону Коркино

В Ленобласти стартовал ремонт участка трассы от Любани в сторону Коркино

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Тосненском районе Ленобласти стартовал ремонт участка региональной трассы от Любани в сторону Коркино.

В Тосненском районе Ленобласти стартовал ремонт участка региональной трассы от Любани в сторону Коркино. Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Протяжённость обновляемого участка составляет семь с половиной километров. Новый асфальт будет уложен практически от перекрёстка с Московским шоссе в самой Любани до деревни Коркино через посёлок Красная Дача, деревни Малое и Большое Переходное. Помимо нового покрытия дорожники укрепят обочины и поставят дорожные знаки. Сейчас здесь идёт очистка полосы отвода. 

Актуальная информация о ходе работ и отграничениях движения будет размещаться в дорожном телеграм-канале — https://t.me/dorogi_47

Дорога Павлово — Мга — Луга, на которой расположен ремонтируемый отрезок, является одной из наиболее протяжённых в Ленобласти. Она соединяет между собой Кировский, Тосненский и Лужский районы. В прошлом году о нацпроекту «Безопасные качественные дороги» здесь был отремонтирован участок от Мги до поворота к деревне Муя в Кировском районе. 

Два года назад в Тосненском районе Ленобласти, в рамках дорожного нацпроекта, было отремонтировано сразу шесть региональных магистралей: это Никольское шоссе, подъезды к станции Саблино и Рябово, улицы Советская и Вокзальная в самом Тосно.

Источник: Администрация Ленобласти
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