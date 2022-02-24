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Питерец.ру » Политика » «Единороссы» помогут беженцам

«Единороссы» помогут беженцам

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Украинским беженцам отправлена гуманитарная помощь

«Единороссы» оказывают гуманитарную помощь беженцам. В Ростовскую область уже направлен поезд, до конца месяца будет еще один. Беженцам уже отправили 800 т. гуманитарного груза, добавят еще 500 т.

Сбор гуманитарки открыт и в Петербурге. Это сделано на базе регионального волонтерского центра. Глава петербургского отделения «Единой России» Сергей Боярский отметил, что в городе оказалось очень много неравнодушных людей.

Они приносят одежду, продукты, предметы гигиены, бытовую технику. Депутаты вместе с волонтерами занимаются формированием грузов для помощи беженцам. В руководстве партии отметили, что этот сбор в регионах продолжится до тех пор, пока не будут решены проблемы в пунктах временного размещения беженцев.

«Питерец.ру» считает, что помощь беженцам – очень важный вопрос. Ему сейчас необходимо уделить повышенное внимание. Однако от этого всего возникает двоякое чувство. Почему же власти не хотят помогать своим гражданам? К сожалению, в этом вопросе особого усердия замечено не было.

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