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Партию гуманитарной помощи для жителей Белгородской области подготовили в петербургской приёмной «Единой России»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
В региональном отделении партии рассказали, что постараются в кратчайшие сроки доставить необходимые вещи и продукты жителям, пострадавшим от террористических атак

В региональной общественной приёмной «Единой России» сформирована партия гуманитарной помощи для жителей Белгородской области. В сборе всего необходимого — от продуктов до незаменимых в быту вещей — участвовали единороссы, предприниматели и неравнодушные петербуржцы в разных районах Северной столицы.

«Жители Белгородской области в самом начале специальной военной операции протянули руку помощи Донбассу и приграничным территориям. А сегодня они сами как никто другой нуждаются в этой помощи», — отметили в общественной приёмной.

Исполнительный секретарь Выборгского районного отделения «Единой России» Денис Самуйлов рассказал, что в районе для белгородцев подготовили продуктовую посылку. «Мы привезли продукты длительного хранения — крупы, масло, мясные и рыбные консервы», — сказал единоросс.

Петроградское отделение партии также внесло свой вклад. По словам секретаря отделения Максима Аршинова, помимо продуктов питания жители района передали тёплые и детские вещи, а также предметы первой необходимости.

«Мы должны поддержать в этой ситуации наших соотечественников и оказать им посильную помощь. Передать всё, что нужно в пунктах временного проживания», — рассказала секретарь местного отделения «Единой России» МО Северный Светлана Пустосмехова.

В общественной приёмной подчеркнули, что постараются в кратчайшие сроки доставить помощь тем, кто в ней нуждается. На Конногвардейском бульваре, 4 и в районных отделениях партии продолжается сбор необходимых вещей и продуктов — в нём предлагают поучаствовать всем жителям Северной столицы.

Источник: Единая Россия
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