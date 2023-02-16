ента новостей

16:05
Петербургским школьникам в канун Дня защитника Отечества рассказали о подвиге 6-й роты псковских десантников
14:21
«Молодёжка ОНФ» отправляет в зону специальной военной операции гуманитарный груз
14:05
Депутаты подготовят поправку о продлении охраняемого статуса территории Нарвской заставы
13:54
В Ленобалсти изъяли партию синтетических наркотиков и их прекурсоров в особо крупном размере
12:45
Борьба каждый день: координатор партпроектов «Детский спорт» и «Zа самбо» Антон Соловьев навестил пациентов онкологического отделения
12:35
В Выборге прохожие обнаружили отрубленные ноги
12:30
В Ленобалсти мужчина погиб на пожаре в бытовке
12:24
В Петербурге пройдет комплексная техническая проверка готовности системы оповещения населения
12:22
Александр Бельский встретился с Государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии
12:17
Нет доверия и уважения среди населения: что мешает набору заключенных в МО РФ
12:04
VK вложит миллиард в разработку российского игрового движка
11:39
В поселке Коммунар задержали поджигателя автомобиля
11:31
На автодороге Петергоф-Кейкино иномарка насмерть сбила мужчину
11:26
В Петербурге поймали злодея обманувшего пенсионерку
11:22
В Невском районе задержали мужчину за грабёж в отношении несовершеннолетних
11:17
В Петербурге пресекли незаконное производство спиртных напитков
10:54
Пенсионер из Свердлова перевел мошенникам почти 225 тысяч рублей
09:56
Проверки в сфере экологии необходимы
09:49
Один человек погиб и трое ранены в результате стрельбы в торговом центре El Paso
09:00
Что с лекарствами для ветеранов?
08:27
Что с новыми кафе и ресторанами?
22:30
«Могли бы взять до Нового года»: Пригожин объяснил, почему бои за Бахмут еще продолжаются
19:44
В Ленобласти задержаны подозреваемые в мошенничестве на рынке ритуальных услуг
18:46
В Ленобласти задержали мужчину, выстрелившего в своего соседа из-за шума в квартире
15:23
В Приморском районе задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионерки
15:20
В Петербурге адержали ранее судимого мужчину, вытолкнувшего в окно собственную мать
15:17
В Петербурге изобличили ранее задержанного за реабилитацию нацизма
13:48
Грузовик сбил второклассника на пешеходном переходе на Васильевском острове
13:40
В Петербурге отмечают 34-ю годовщину вывода советских войск из Республики Афганистан
13:31
Ленобласть отдает дань памяти воинам-интернационалистам
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » «Молодёжка ОНФ» отправляет в зону специальной военной операции гуманитарный груз

«Молодёжка ОНФ» отправляет в зону специальной военной операции гуманитарный груз

0
31
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
«Молодёжка ОНФ» отправляет гуманитарный груз в зону СВО

Команда «Молодёжки» Общероссийского Народного Фронта Ленинградской области и Санкт-Петербурга отправляет в зону специальной военной операции гуманитарный груз.

Партия гуманитарной помощи собрана по инициативе активиста «Молодёжки», чей отец мобилизован для участия в спецоперации.

Волонтеры заказали 100 комплектов теплой сменной экипировки для бойцов, призванных из Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В каждый комплект формы вложен маленький подарок – открытки ко Дню защитника Отечества, которые смастерили студентки Санкт-Петербургского государственного института культуры, жители Сланцев. Кроме этого, в гуманитарный груз войдут 6 печек, 2 дизельных генератора, ремкомплект для автомобилей, медикаменты и сладости. 

Гуманитарную помощь в зону СВО также отвезут активисты «Молодёжки ОНФ». Поведет машину ―  уроженец Выборгского района, топливо предоставили неравнодушные жители Тихвина и Гатчины.

Помогли молодежи в сборе средств на приобретение формы предприниматели и неравнодушные земляки, предприятия ООО «ГАЛС», учебный научно-технический центр «Сварка», АНО ДПО «Общество за безопасность».

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

28-11-2022, 20:46
Более 30 тонн груза передали бойцам в зоне СВО из Ленобласти
29-11-2022, 18:29
Петербуржцы собрали 20 тонн гуманитарной помощи для ДНР и ЛНР
7-12-2022, 09:45
При поддержке депутатов в зону СВО отправлены элементы боевой экипировки и теплые вещи
11-11-2022, 12:38
В Петербурге для бойцов ДНР и ЛНР собрали очередную партию гуманитарной помощи
18-11-2022, 14:41
Команда депутата Константина Чебыкина приняла участие в акции «Посылка солдату»
26-10-2022, 16:26
«Молодёжка ОНФ» помогает форту «Красная горка» подготовиться к зиме

Происшествия на дорогах

0
80
Сегодня, 11:31
На автодороге Петергоф-Кейкино иномарка насмерть сбила мужчину
0
130
Вчера, 13:48
Грузовик сбил второклассника на пешеходном переходе на Васильевском острове
0
185
Вчера, 11:48
В Ленобласти в ДТП с большегрузом пострадал водитель легковушки и 6-летний пассажир
0
203
14-02-2023, 10:13
В Выборге водитель на "Ладе Гранта" сбил подростка на пешеходном переходе и уехал
Наверх