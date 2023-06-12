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Питерец.ру » Общество » День России объединяет жителей Ленобласти

День России объединяет жителей Ленобласти

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Праздничные концерты, патриотические акции и флешмобы, посвященные Дню России

Праздничные концерты, патриотические акции и флешмобы, посвященные Дню России, пройдут сегодня на главных сценах всех районных центров области, праздник соберёт вместе жителей больших и малых городов и поселков.

«Для нас Россия ― это огромный мир, в котором мы родились, и для познания которого порой не хватает и целой жизни, — отметил в своем поздравлении губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. — Россия ― это щемящая красота малой Родины, это медали прадеда, хранящиеся вместе с его фронтовыми письмами, это счастье от наших побед ― в науке, в спорте, в искусстве. Это ― гордость за все, что сделали предки и желание сделать для страны еще больше». 

Сегодня в Ленобласти пройдут церемонии поднятия государственного флага, исполнения гимна России и вручения паспортов юным гражданам страны.

В 11.00 в деревне Бегуницы Волосовского района начнется акция  раздачи ленточек триколора.

В  Тихвине в 12.00 на площади  Мерецкова перед зданием администрации состоится торжественная церемония поднятия государственного флага  — «Равнение на флаг».

В Киришах в 15.00 на улице Мира у дома культуры «Восход» пройдут акция разворачивания государственного флага Российской Федерации, исполнения государственного гимна,  раздача ленточек, церемония награждения лучших земляков и большая  концертная программа.

12 июня особое внимание уделено поддержке участников специальной военной операции.

В Тосно в 12.00 откроется выставка Всероссийского патриотического фотопроекта «Жена Героя» с участием жен тех военнослужащих района, которые участвуют в СВО.

В Лодейном Поле, в Доме народного творчества имени Ю.П. Захарова, в 16.00 начнется благотворительный концерт в поддержку участников специальной военной операции «России верные сыны».

Гатчина посвятит Дню России спортивный праздник — семейный пикник  и фестиваль бега стартует в 10.00 на вертолётной площадке Орловой рощи.

В Ломоносовском районе спортивный праздник начнется в 12.00  в Виллозском городском поселении около Новогореловской средней школы.

В Луге, в киноцентре «Смена» в 12.00 стартует  киномарафон ко Дню России: «Россия глазами детей».

Сосновый Бор отметит праздник выступлением духовых оркестров. В 12.00 в парке «Белые пески» на  танцплощадке зазвучит гродской фестиваль духовых оркестров «В подарок городу!», в парке «Приморский» на  сцене «Мозаика»  — будет выступать военный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации.

В 12.00 Всеволожск в общественном пространстве «Парк Песчанка» проведет районную патриотическую акцию и фестиваль творчества «Россиия – Родина моя!».

В Выборге, на набережной адмирала Апраксина на Смоляном мысу,  в 12.00 начнется праздничная программа «Вместе мы Россия!» —  торжественное вручение первых  паспортов  молодым выборжанам —  «Мы граждане России», раздача  ленточек-триколор, концерт артистов города.

В Волхове в 13.00 от парка «Ильинка» по главным улицам города стартует автопробег «Флаги России» 

Выступлением ансамбля песни и пляски «Невский дозор» в 13.00 в парке Романовка Кингисеппа начнется праздничное мероприятие, посвященное Дню России. 

Жители Кировска, Тосно и Волосовского района отмечают 12 июня  двойные праздники.

В  13.00 в Кировске  в Парке культуры и отдыха стартует главный праздник «Город над вольной Невой»,  посвящённый Дню России и 92-й годовщине образования города Кировска

В  Волосово пройдут  праздничные мероприятия, посвященные Дню России и 96-летию образования Волосовского района.

Тосно встречает 60-летний юбилей города и приглашает гостей на праздничные мероприятия, которые будут проходить весь день на площадках города. Главные действия состоятся  на центральной площади, в городском парке и завершатся концертным  вечером и шоу у фонтана.

Источник: Администрация Ленобласти
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