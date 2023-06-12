День России объединяет жителей Ленобласти

Праздничные концерты, патриотические акции и флешмобы, посвященные Дню России, пройдут сегодня на главных сценах всех районных центров области, праздник соберёт вместе жителей больших и малых городов и поселков.

«Для нас Россия ― это огромный мир, в котором мы родились, и для познания которого порой не хватает и целой жизни, — отметил в своем поздравлении губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. — Россия ― это щемящая красота малой Родины, это медали прадеда, хранящиеся вместе с его фронтовыми письмами, это счастье от наших побед ― в науке, в спорте, в искусстве. Это ― гордость за все, что сделали предки и желание сделать для страны еще больше».

Сегодня в Ленобласти пройдут церемонии поднятия государственного флага, исполнения гимна России и вручения паспортов юным гражданам страны.

В 11.00 в деревне Бегуницы Волосовского района начнется акция раздачи ленточек триколора.

В Тихвине в 12.00 на площади Мерецкова перед зданием администрации состоится торжественная церемония поднятия государственного флага — «Равнение на флаг».

В Киришах в 15.00 на улице Мира у дома культуры «Восход» пройдут акция разворачивания государственного флага Российской Федерации, исполнения государственного гимна, раздача ленточек, церемония награждения лучших земляков и большая концертная программа.

12 июня особое внимание уделено поддержке участников специальной военной операции.

В Тосно в 12.00 откроется выставка Всероссийского патриотического фотопроекта «Жена Героя» с участием жен тех военнослужащих района, которые участвуют в СВО.

В Лодейном Поле, в Доме народного творчества имени Ю.П. Захарова, в 16.00 начнется благотворительный концерт в поддержку участников специальной военной операции «России верные сыны».

Гатчина посвятит Дню России спортивный праздник — семейный пикник и фестиваль бега стартует в 10.00 на вертолётной площадке Орловой рощи.

В Ломоносовском районе спортивный праздник начнется в 12.00 в Виллозском городском поселении около Новогореловской средней школы.

В Луге, в киноцентре «Смена» в 12.00 стартует киномарафон ко Дню России: «Россия глазами детей».

Сосновый Бор отметит праздник выступлением духовых оркестров. В 12.00 в парке «Белые пески» на танцплощадке зазвучит гродской фестиваль духовых оркестров «В подарок городу!», в парке «Приморский» на сцене «Мозаика» — будет выступать военный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации.

В 12.00 Всеволожск в общественном пространстве «Парк Песчанка» проведет районную патриотическую акцию и фестиваль творчества «Россиия – Родина моя!».

В Выборге, на набережной адмирала Апраксина на Смоляном мысу, в 12.00 начнется праздничная программа «Вместе мы Россия!» — торжественное вручение первых паспортов молодым выборжанам — «Мы граждане России», раздача ленточек-триколор, концерт артистов города.

В Волхове в 13.00 от парка «Ильинка» по главным улицам города стартует автопробег «Флаги России»

Выступлением ансамбля песни и пляски «Невский дозор» в 13.00 в парке Романовка Кингисеппа начнется праздничное мероприятие, посвященное Дню России.

Жители Кировска, Тосно и Волосовского района отмечают 12 июня двойные праздники.

В 13.00 в Кировске в Парке культуры и отдыха стартует главный праздник «Город над вольной Невой», посвящённый Дню России и 92-й годовщине образования города Кировска

В Волосово пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню России и 96-летию образования Волосовского района.

Тосно встречает 60-летний юбилей города и приглашает гостей на праздничные мероприятия, которые будут проходить весь день на площадках города. Главные действия состоятся на центральной площади, в городском парке и завершатся концертным вечером и шоу у фонтана.