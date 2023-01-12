Большому Вереву — новый газопровод

Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, зампред правительства России Александр Новак и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко побывали в гостях у жителей, к которым пришел газ по программе догазификации.
Новые подключения сегодня — в деревне Большое Верево Гатчинского района Ленинградской области. Из 240 домов здесь газифицированы уже 59, жители подали 94 заявки на догазификацию. Для Анатолия и Александры Аликовых пуск газа стал хорошим способом снизить затраты на отопление и приготовление еды. В отопительный сезон обогрев дома обходился примерно в 8 тысяч в месяц — теперь сумма снижается до 2,5 тысяч рублей. Вместе с хозяевами дома оценили удобство газового оборудования Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, зампред правительства России Александр Новак и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Всего в план-график догазификации Ленинградской области сейчас входит 62727 жилых домов.