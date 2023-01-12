Большому Вереву — новый газопровод

Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, зампред правительства России Александр Новак и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко побывали в гостях у жителей, к которым пришел газ по программе догазификации.

Новые подключения сегодня — в деревне Большое Верево Гатчинского района Ленинградской области. Из 240 домов здесь газифицированы уже 59, жители подали 94 заявки на догазификацию. Для Анатолия и Александры Аликовых пуск газа стал хорошим способом снизить затраты на отопление и приготовление еды. В отопительный сезон обогрев дома обходился примерно в 8 тысяч в месяц — теперь сумма снижается до 2,5 тысяч рублей. Вместе с хозяевами дома оценили удобство газового оборудования Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, зампред правительства России Александр Новак и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«В Ленинградской области планомерно ведется работа по догазификации — Газпром бесплатно подводит газ до границ земельных участков. Для работ внутри дома и покупки газовой плиты, котла, анализаторов выделяется субсидия из бюджета региона. Она составляет от 180 до 300 тыс. руб. От жителей поступило уже больше 22 тысяч заявок на догазификацию, к границам 10731 участка подведены сети», — рассказал Александр Дрозденко.

Всего в план-график догазификации Ленинградской области сейчас входит 62727 жилых домов.