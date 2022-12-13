Колокольчик из деревни Бегуницы Волосовского района претендует на звание «Самого узнаваемого сувенира» страны.

Поддержать регионального участника конкурса «Народный сувенир-2022» жители Ленинградской области могут до 20 декабря на сайте проекта «Самобранка».

На глиняном колокольчике изображен храм Архангела Михаила в деревне Бегуницы Волосовского района. Автор поделки – мастер Валентина Азиек из Бегуницкого поселения.

Конкурс «Народный сувенир-2022» объявлен проектом «Самобранка» медиагруппы «Комсомольская правда».