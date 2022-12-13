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Питерец.ру » Культура » Колокольчик из деревни Бегуницы Волосовского района претендует на звание «Самого узнаваемого сувенира» страны

Колокольчик из деревни Бегуницы Волосовского района претендует на звание «Самого узнаваемого сувенира» страны

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14
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
Колокольчик из деревни Бегуницы Волосовского района претендует на звание «Самого узнаваемого сувенира» страны

Колокольчик из деревни Бегуницы Волосовского района претендует на звание «Самого узнаваемого сувенира» страны.

Поддержать регионального участника конкурса «Народный сувенир-2022» жители Ленинградской области могут до 20 декабря на сайте проекта «Самобранка»

На глиняном колокольчике изображен храм Архангела Михаила в деревне Бегуницы Волосовского района. Автор поделки – мастер Валентина Азиек из Бегуницкого поселения. 

Конкурс «Народный сувенир-2022» объявлен проектом «Самобранка» медиагруппы «Комсомольская правда».

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Волосовский район
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