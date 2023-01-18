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Питерец.ру » Общество » Ленобласть встречает 80-летие прорыва блокады Ленинграда

Ленобласть встречает 80-летие прорыва блокады Ленинграда

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Жителей региона поздравил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Жителей региона поздравил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«18 января 1943-го ― дата, которая бесконечно дорога ― и тем, кто пережил блокаду, и тем, кто знает о ней только из истории. Этот день ждали в осажденном городе, в него верили ― и он настал, благодаря героизму наших воинов и стойкости ленинградцев», ― отметил в своем поздравлении Александр Дрозденко. 

«Сколько бы поколений не сменилось ― невозможно забыть о жертвах и лишениях первой блокадной зимы, о том, что довелось пережить тогда.

Сегодня мы отдаем дань огромного уважения ленинградцам-блокадникам и участникам прорыва ― героям операции «Искра» ― бойцам Ленинградского и Волховского фронтов», ―подчеркнул глава региона.

В 13.00 во всех учреждениях региона будет объявлена «Ленинградская минута молчания». 

Традиционные памятные церемонии пройдут сегодня у мемориала «Рубежный камень» и в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировском районе Ленинградской области, где состоится акция «На рубеже бессмертия» с возложением цветов к памятнику «Белый танк».

Затем во Дворце культуры Кировска Симфонический оркестр Ленинградской области исполнит народные мелодии советских республик, воевавших против немецко-фашистских захватчиков, и музыку военных лет. 

Вечером на фасаде Дворца культуры Кировска покажут световое шоу ― зрители увидят хронику блокады Ленинграда и операции «Искра». В это же время во Дворце искусств Ленинградской области в Санкт-Петербурге музыканты регионального Симфонического оркестра под управлением маэстро Михаила Голикова и артисты филармонии для детей и молодежи Петербурга представят премьеру оперы Александра Чайковского «Рубеж». 

В День прорыва блокады Ленинграда в областных музеях откроются тематические выставки, пройдут лекции.

Так, в музее-крепости «Корела» в Приозерске в 15.00 состоится лекция «Блокада Ленинграда. 872 дня стойкости и мужества» о жизни ленинградцев в сентябре 1941 ― январе 1944 годов, а музей-усадьба «Приютино» во Всеволожске в 10.30 представит школьникам литературно-музыкальную композицию «Лётчики ― защитники Балтийского неба», посвященную авиаторам 21-го Истребительного авиационного полка, который в годы Великой Отечественной войны базировался в Приютино.

Памятные акции, посвященные 80-летию прорыва блокады пройдут сегодня во всех районах Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
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