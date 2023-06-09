ента новостей

16:27
В Мариинском дворце обсудили перспективы развития бизнес-сотрудничества в рамках стран БРИКС
16:24
На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» полностью перекроют движение
16:23
Территории в четырёх районах Петербурга благоустроят благодаря активности жителей
16:21
Выставка Лидии Тимошенко «Юность эпохи»
16:18
В Петербурге состоится масштабная донорская акция, приуроченная к Всемирному Дню Донора
16:14
Газоны загажены. Смольному указали на несоответствие очередного рапорта об уборке города реальности
15:33
Автопробег «Дорогами Победы»: позади первая тысяча километров
15:29
Ева Польна даст большой летний концерт на крыше ROOF FEST в Петербурге
15:19
Вячеслав Бутусов и «Орден Славы» выступят на ROOF FEST в Петербурге
15:05
В День России в Ленобласти движения электричек 10-12 июня изменится
13:26
В Приоратском парке Гатчины открывается летний киносезон
13:13
На трассе «Сортавала» столкнулись два большегруза
12:33
В Ленобласти раскрали кражу 17 миллионов рублей из квартиры
11:13
На 21 километре трассы «Сортавала» произошло смертельное ДТП
11:06
В Ленобласти у наркосбытчика изъяли крупную партию наркотиков
11:02
В Шушарах иномарка сбила 10-летнего мальчика на велосипеде
10:49
В поселке Ленсоветовский автомашина «ВАЗ 21124» сбила 7-летнюю девочку
10:42
В Центральном районе задержали напавшего на прохожего
10:37
В Приморском районе задержали подозреваемых в нападении на прохожего
10:31
В Московском районе задержан дебошир, избивший до смерти соседа
09:37
В Приморском районе пенсионерка продала мошенникам свою квартиру
19:44
Мост через реку Свирь разведут для проведения технического обслуживания разводных механизмов
18:04
Активисты «Женского движения Единой России» поздравили с профессиональным праздником социальных работников Петербурга
17:33
На КАД в течение четырех дней будет запрещено движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн
17:31
В Подпорожье вводят в эксплуатацию новый автовокзал
17:25
В Петербурге Книжные аллеи начинают работу в обновленном формате
17:23
Пригожин: контрнаступление ВСУ в Запорожской области продолжится
16:31
Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин будут выступать за Грузию: при чём тут Этери Тутберидзе?
16:29
«Концерн «Океанприбор» отмечает 90-летие российского гидроакустического приборостроения
15:15
В Петербурге подготовка к «Алым парусам» изменит график разводки Троицкого моста
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Газоны загажены. Смольному указали на несоответствие очередного рапорта об уборке города реальности

Газоны загажены. Смольному указали на несоответствие очередного рапорта об уборке города реальности

0
25
Опубликовал: Андрей Якунин
0
Фото:
ВКонтакте
Газоны загажены. Смольному указали на несоответствие очередного рапорта об уборке города реальности

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга опубликовал в официальном сообществе во «ВКонтакте» рапорт о проводимых мероприятиях по подготовке города к серии летних международных форумов. По словам чиновников из администрации губернатора Александра Беглова, уже сейчас «вся инфраструктура приводится в нормативное состояние — наводится лоск, красота и порядок». Однако многие простые жители мегаполиса не заметили каких-то положительных изменений в работе подведомственных Смольному коммунальных предприятий, особенно в плане качества выполняемой работы, и в комментариях указали на серьезные недочеты, подкрепив претензии соответствующими фотографиями.

«В городе сейчас повсеместно пахнет асфальтом. В том числе и потому, что предприятия Комитета по благоустройству активно занимаются устранением дефектов дорожных покрытий. Об этом и многом другом рассказали в программе «Петербург – город решений». Спойлер: Петербург приводят в порядок не только из-за форумов. Комитет по благоустройству внимательно следит за состоянием дорог независимо от предстоящих мероприятий», — говорится в сообщении ведомства.

В комментариях под постом Комитета по благоустройству Петербурга горожане обрушились с критикой в адрес чиновников, которые слабо контролируют деятельность коммунальщиков. В частности, многие указали на большое количество неубранного мусора и грязи на улицах, в том числе – «благодаря» дорожникам, которые, по словам одного из жителей Северной столицы, во время ремонта покрытия тротуара и велодорожки на участке Дизельного проезда в Московском районе оставили после себя асфальт на обочине. Еще один участник дискуссии пожаловался на отвратительное качество уборки территории Прачечного переулка в Адмиралтейском районе, приложив фотографию с оставленным вдоль обочины мусором.

Однако больше всего нареканий в комментариях в адрес Комблага Санкт-Петербурга относятся к текущему удручающему состоянию городских газонов и клумб, часть которых была фактически уничтожена коммунальными службами. Одна петербурженка особенно отметила плачевную ситуацию с озеленением на Марсовом поле, а также на Дворцовой площади. При этом в Курортном районе, по словам пользователей социальной сети, обстановка еще хуже.

Опубликованные жителями «культурной столицы» фотографии подтверждают, что зачастую красноречивые отчеты чиновников из команды губернатора Беглова не соответствуют реальной ситуации и главной задачей Смольного, судя по всему, является отвлечение внимания граждан «позитивной повесткой» от многочисленных системных проблем, которых особенно много накопилось в сфере ЖКХ. Данный отчет Комитета по благоустройству Петербурга о якобы ходе подготовки к предстоящим международным форумам, как и многие предыдущие, носит скорее показательный характер.

Петербуржцы обращали внимание городского правительства во главе с губернатором Александром Бегловым на проблему плохого ухода за газонами и неэффективные меры борьбы властей с вредоносным борщевиком Сосновского, стремительно «захватывающего» каждый год все новые территории мегаполиса.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

1-08-2022, 15:02
Петербуржцы раскритиковали Смольный за нежелание привести зеленые зоны города в порядок
2-08-2022, 17:13
Жители Петербурга вновь напомнили Смольному о проблеме неэффективных ливневок
16-09-2022, 17:22
Активисты движения «Город перемен» указали на ужасное состояние дорог, названных в честь героев ВОВ
13-02-2023, 11:06
Политолог связал первое место Беглова в антирейтинге губернаторов с эмоциями петербуржцев от его работы
31-08-2018, 08:29
Просто денег нет…
19-03-2020, 09:05
Петербург вымоют

Происшествия на дорогах

0
92
Сегодня, 13:13
На трассе «Сортавала» столкнулись два большегруза
0
72
Сегодня, 11:13
На 21 километре трассы «Сортавала» произошло смертельное ДТП
0
61
Сегодня, 11:02
В Шушарах иномарка сбила 10-летнего мальчика на велосипеде
0
68
Сегодня, 10:49
В поселке Ленсоветовский автомашина «ВАЗ 21124» сбила 7-летнюю девочку
Наверх