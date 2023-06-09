Газоны загажены. Смольному указали на несоответствие очередного рапорта об уборке города реальности

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга опубликовал в официальном сообществе во «ВКонтакте» рапорт о проводимых мероприятиях по подготовке города к серии летних международных форумов. По словам чиновников из администрации губернатора Александра Беглова, уже сейчас «вся инфраструктура приводится в нормативное состояние — наводится лоск, красота и порядок». Однако многие простые жители мегаполиса не заметили каких-то положительных изменений в работе подведомственных Смольному коммунальных предприятий, особенно в плане качества выполняемой работы, и в комментариях указали на серьезные недочеты, подкрепив претензии соответствующими фотографиями.

«В городе сейчас повсеместно пахнет асфальтом. В том числе и потому, что предприятия Комитета по благоустройству активно занимаются устранением дефектов дорожных покрытий. Об этом и многом другом рассказали в программе «Петербург – город решений». Спойлер: Петербург приводят в порядок не только из-за форумов. Комитет по благоустройству внимательно следит за состоянием дорог независимо от предстоящих мероприятий», — говорится в сообщении ведомства.

В комментариях под постом Комитета по благоустройству Петербурга горожане обрушились с критикой в адрес чиновников, которые слабо контролируют деятельность коммунальщиков. В частности, многие указали на большое количество неубранного мусора и грязи на улицах, в том числе – «благодаря» дорожникам, которые, по словам одного из жителей Северной столицы, во время ремонта покрытия тротуара и велодорожки на участке Дизельного проезда в Московском районе оставили после себя асфальт на обочине. Еще один участник дискуссии пожаловался на отвратительное качество уборки территории Прачечного переулка в Адмиралтейском районе, приложив фотографию с оставленным вдоль обочины мусором.

Однако больше всего нареканий в комментариях в адрес Комблага Санкт-Петербурга относятся к текущему удручающему состоянию городских газонов и клумб, часть которых была фактически уничтожена коммунальными службами. Одна петербурженка особенно отметила плачевную ситуацию с озеленением на Марсовом поле, а также на Дворцовой площади. При этом в Курортном районе, по словам пользователей социальной сети, обстановка еще хуже.

Опубликованные жителями «культурной столицы» фотографии подтверждают, что зачастую красноречивые отчеты чиновников из команды губернатора Беглова не соответствуют реальной ситуации и главной задачей Смольного, судя по всему, является отвлечение внимания граждан «позитивной повесткой» от многочисленных системных проблем, которых особенно много накопилось в сфере ЖКХ. Данный отчет Комитета по благоустройству Петербурга о якобы ходе подготовки к предстоящим международным форумам, как и многие предыдущие, носит скорее показательный характер.

Петербуржцы обращали внимание городского правительства во главе с губернатором Александром Бегловым на проблему плохого ухода за газонами и неэффективные меры борьбы властей с вредоносным борщевиком Сосновского, стремительно «захватывающего» каждый год все новые территории мегаполиса.