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Питерец.ру » Общество » Активисты движения «Город перемен» указали на ужасное состояние дорог, названных в честь героев ВОВ

Активисты движения «Город перемен» указали на ужасное состояние дорог, названных в честь героев ВОВ

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Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Youtube
Активисты движения «Город перемен» указали на ужасное состояние дорог, названных в честь героев ВОВ

Активисты движения «Город перемен» выложили ролик, в котором обратили внимание горожан и органов власти на проблемы в транспортной инфраструктуре Санкт-Петербурга.

В частности, общественники сообщили, что проезжая часть улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны, находится в разбитом состоянии.

«Лётчик Иван Черных, танкист Владислав Хрустицкий, маршал Георгий Жуков, автоматчик Александр Матросов – каждый советский человек знал о подвигах этих людей. Точнее – почти каждый. Похоже, что господа, которые сейчас сидят в Смольном, не очень-то уважают героев Великой Отечественной», — говорится в материале «Города перемен» в соцсети «ВКонтакте».

По мнению активистов, неудовлетворительное состояние дорог, названных в честь героев, свидетельствует о реальном отношении Смольного к их подвигу во время войны. 

По данным петербургских СМИ, в настоящее время на портале «Наш Санкт-Петербург» жители Северной столицы оставили около 3 тысяч обращений на плохое состояние автомобильных дорог. Некоторые улицы администрация губернатора Александра Беглова обещает привести в надлежащее состояние годами.

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