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Питерец.ру » Общество » Жители Петербурга вновь напомнили Смольному о проблеме неэффективных ливневок

Жители Петербурга вновь напомнили Смольному о проблеме неэффективных ливневок

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Опубликовал: Anton78
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Telegram
Жители Петербурга вновь напомнили Смольному о проблеме неэффективных ливневок

Жители Петербурга вновь столкнулись с последствиями обычного дождя в городе. Они пожаловались на огромные лужи на многих улицах культурной столицы, по которым с трудом перемещались даже машины. Все это стало последствиями плохо работающих или вовсе неработающих ливневок.

«А говорили, бригады Водоканала готовы и на дежурстве в боевой готовности. Опять облажались», — написал один из пользователей «ВКонтакте» в одном из тематических сообществ.

Стоит сказать, что систематическая проблема отвратительной работы ливневок вспоминается каждый раз после крупного дождя. Несмотря на обещания губернатора города Александра Беглова почистить их и модернизировать, этого так и не случилось.

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