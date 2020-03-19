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Питерец.ру » Общество » Петербург вымоют

Петербург вымоют

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В Северной столице начнут отмывать улицы

«Питерец.ру» сообщает, что представители петербургского комитета по благоустройству приступают к уборке города. Данное мероприятие начнут сегодня. Как и обычно это происходило в последние годы, город вымоют шампунем. Мытье петербургских улиц начнут с Дворцовой пл. и находящихся рядом с ней территорий.

После зимнего периода на улицах остается много грязи, а в асфальтовых порах застревают остатки противогололедных реагентов, масляных нефтепродуктов и прочих соединений. Потому для уборки улиц требуются специальные составы. В качестве этих составов используется шампунь.

Практика показывает, что мытье шампунем позволяет решать задачи по уборке. Потому в комитете по благоустройству используют эту технологию, которая доказала свою эффективность в деле.

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