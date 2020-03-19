Петербург вымоют

«Питерец.ру» сообщает, что представители петербургского комитета по благоустройству приступают к уборке города. Данное мероприятие начнут сегодня. Как и обычно это происходило в последние годы, город вымоют шампунем. Мытье петербургских улиц начнут с Дворцовой пл. и находящихся рядом с ней территорий.

После зимнего периода на улицах остается много грязи, а в асфальтовых порах застревают остатки противогололедных реагентов, масляных нефтепродуктов и прочих соединений. Потому для уборки улиц требуются специальные составы. В качестве этих составов используется шампунь.

Практика показывает, что мытье шампунем позволяет решать задачи по уборке. Потому в комитете по благоустройству используют эту технологию, которая доказала свою эффективность в деле.