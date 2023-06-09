Автопробег «Дорогами Победы»: позади первая тысяча километров

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга – участники автопробега «Дорогами Победы» накануне вечером достигли Тулы. Пройдено около тысячи километров, и парламентарии активно делятся впечатлениями.

Первой остановкой на маршруте стал мемориал на месте воинского захоронения возле деревни Мясной бор в Новгородской области. В годы Великой Отечественной войны в этом районе, который носит название «Долина смерти», погибла практически вся Вторая ударная армия. Сегодня ведутся работы по поиску и дальнейшему захоронению павших солдат.

– В Мясном Бору бойцы Волховского фронта в тяжелых сражениях сдерживали врага в голодном и холодном 1942 году. Это одна из самых страшных страниц Великой Отечественной войны. Потери составили около 300 тысяч наших солдат и офицеров. Надо знать историю, чтобы помнить какой ценой досталась Победа! – прокомментировала Вера Сергеева.

Парламентарии возложили цветы к мемориалу и минутой молчания почтили память погибших воинов. Далее колонна направилась в город-герой Тулу, которой достигла вечером четверга.

– Пока ехали, поймал себя на мысли, что на протяжении всех 900 вёрст на пути от Санкт-Петербурга до Тулы везде что-то строят, ремонтируют, сажают деревья, прокладывают магистрали и коммуникации. А если всё это происходит, значит города и посёлки живут и обновляются, живёт и обновляется наша страна, – поделился впечатлениями Юрий Гладунов.

Сегодня парламентарии вместе с коллегами из тульской региональной Думы и администрации города приняли участие в памятном мероприятии у монумента, посвященного героическим защитникам Тулы. Далее колонна отправилась в город воинской доблести Лиски в Воронежской области.

Напомним, участники автопробега, инициированного депутатами ЗС СПб, пройдут более пяти тысяч километров на шести автомобилях по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь – Санкт-Петербург. Они посетят ряд городов, история которых неразрывно связана с Великой Отечественной войной. Акция проводится во второй раз. Она посвящена памяти погибших защитников Отечества и направлена на поддержку участников специальной военной операции. Автопробег приурочен к памятным датам: 320-летию Санкт-Петербурга и 240-летию Севастополя.