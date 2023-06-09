ента новостей

16:27
В Мариинском дворце обсудили перспективы развития бизнес-сотрудничества в рамках стран БРИКС
16:24
На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» полностью перекроют движение
16:23
Территории в четырёх районах Петербурга благоустроят благодаря активности жителей
16:21
Выставка Лидии Тимошенко «Юность эпохи»
16:18
В Петербурге состоится масштабная донорская акция, приуроченная к Всемирному Дню Донора
16:14
Газоны загажены. Смольному указали на несоответствие очередного рапорта об уборке города реальности
15:33
Автопробег «Дорогами Победы»: позади первая тысяча километров
15:29
Ева Польна даст большой летний концерт на крыше ROOF FEST в Петербурге
15:19
Вячеслав Бутусов и «Орден Славы» выступят на ROOF FEST в Петербурге
15:05
В День России в Ленобласти движения электричек 10-12 июня изменится
13:26
В Приоратском парке Гатчины открывается летний киносезон
13:13
На трассе «Сортавала» столкнулись два большегруза
12:33
В Ленобласти раскрали кражу 17 миллионов рублей из квартиры
11:13
На 21 километре трассы «Сортавала» произошло смертельное ДТП
11:06
В Ленобласти у наркосбытчика изъяли крупную партию наркотиков
11:02
В Шушарах иномарка сбила 10-летнего мальчика на велосипеде
10:49
В поселке Ленсоветовский автомашина «ВАЗ 21124» сбила 7-летнюю девочку
10:42
В Центральном районе задержали напавшего на прохожего
10:37
В Приморском районе задержали подозреваемых в нападении на прохожего
10:31
В Московском районе задержан дебошир, избивший до смерти соседа
09:37
В Приморском районе пенсионерка продала мошенникам свою квартиру
19:44
Мост через реку Свирь разведут для проведения технического обслуживания разводных механизмов
18:04
Активисты «Женского движения Единой России» поздравили с профессиональным праздником социальных работников Петербурга
17:33
На КАД в течение четырех дней будет запрещено движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн
17:31
В Подпорожье вводят в эксплуатацию новый автовокзал
17:25
В Петербурге Книжные аллеи начинают работу в обновленном формате
17:23
Пригожин: контрнаступление ВСУ в Запорожской области продолжится
16:31
Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин будут выступать за Грузию: при чём тут Этери Тутберидзе?
16:29
«Концерн «Океанприбор» отмечает 90-летие российского гидроакустического приборостроения
15:15
В Петербурге подготовка к «Алым парусам» изменит график разводки Троицкого моста
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Автопробег «Дорогами Победы»: позади первая тысяча километров

Автопробег «Дорогами Победы»: позади первая тысяча километров

0
41
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга – участники автопробега «Дорогами Победы» накануне вечером достигли Тулы.

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга – участники автопробега «Дорогами Победы» накануне вечером достигли Тулы. Пройдено около тысячи километров, и парламентарии активно делятся впечатлениями.

Первой остановкой на маршруте стал мемориал на месте воинского захоронения возле деревни Мясной бор в Новгородской области. В годы Великой Отечественной войны в этом районе, который носит название «Долина смерти», погибла практически вся Вторая ударная армия. Сегодня ведутся работы по поиску и дальнейшему захоронению павших солдат. 

– В Мясном Бору бойцы Волховского фронта в тяжелых сражениях сдерживали врага в голодном и холодном 1942 году. Это одна из самых страшных страниц Великой Отечественной войны. Потери составили около 300 тысяч наших солдат и офицеров. Надо знать историю, чтобы помнить какой ценой досталась Победа! – прокомментировала Вера Сергеева.

Парламентарии возложили цветы к мемориалу и минутой молчания почтили память погибших воинов. Далее колонна направилась в город-герой Тулу, которой достигла вечером четверга.

– Пока ехали, поймал себя на мысли, что на протяжении всех 900 вёрст на пути от Санкт-Петербурга до Тулы везде что-то строят, ремонтируют, сажают деревья, прокладывают магистрали и коммуникации. А если всё это происходит, значит города и посёлки живут и обновляются, живёт и обновляется наша страна, – поделился впечатлениями Юрий Гладунов.

Сегодня парламентарии вместе с коллегами из тульской региональной Думы и администрации города приняли участие в памятном мероприятии у монумента, посвященного героическим защитникам Тулы. Далее колонна отправилась в город воинской доблести Лиски в Воронежской области.

Напомним, участники автопробега, инициированного депутатами ЗС СПб, пройдут более пяти тысяч километров на шести автомобилях по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь – Санкт-Петербург. Они посетят ряд городов, история которых неразрывно связана с Великой Отечественной войной. Акция проводится во второй раз. Она посвящена памяти погибших защитников Отечества и направлена на поддержку участников специальной военной операции. Автопробег приурочен к памятным датам: 320-летию Санкт-Петербурга и 240-летию Севастополя.

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

Вчера, 13:24
Из Петербурга в Севастополь: стартовал второй автопробег «Дорогами Победы»
27-01-2021, 19:25
В Петербурге командующий Ленинградским объединением ВВС и ПВО возложил цветы к мемориалу памяти павших в годы блокады Ленинграда
3-12-2022, 19:01
В Петербурге почтили память защитников Ленинграда
22-04-2023, 11:36
Депутаты организовали петербургским детям поездку к Ржевскому мемориалу
29-09-2020, 19:08
Военнослужащие ЗВО отдали воинские почести на захоронении останков 134 военнопленных красноармейцев в Ленобласти
22-09-2022, 18:55
Парламентарии Петербурга и Волгоградской области возложили цветы на Пискаревском кладбище

Происшествия на дорогах

0
92
Сегодня, 13:13
На трассе «Сортавала» столкнулись два большегруза
0
72
Сегодня, 11:13
На 21 километре трассы «Сортавала» произошло смертельное ДТП
0
61
Сегодня, 11:02
В Шушарах иномарка сбила 10-летнего мальчика на велосипеде
0
68
Сегодня, 10:49
В поселке Ленсоветовский автомашина «ВАЗ 21124» сбила 7-летнюю девочку
Наверх