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Питерец.ру » Общество » Военнослужащие ЗВО отдали воинские почести на захоронении останков 134 военнопленных красноармейцев в Ленобласти

Военнослужащие ЗВО отдали воинские почести на захоронении останков 134 военнопленных красноармейцев в Ленобласти

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
Военнослужащие ЗВО отдали воинские почести на захоронении останков 134 военнопленных красноармейцев в Ленобласти

Сегодня в Луге (Ленинградская обл.) военнослужащие Келецко-Берлинской гвардейской артиллерийской бригады общевойсковой армии Западного военного округа приняли участие в траурной церемонии захоронения останков 134 гражданских лиц,  военнопленных солдат и офицеров, погибших в немецком концлагере в годы Великой Отечественной войны.

Артиллеристы отдали воинские почести при захоронении павших, совместно с родственниками погибших воинов, возложили цветы и венки к подножью открытого воинского мемориала, почтили минутой молчания память защитников Родины и жертв фашистского концлагеря. В церемонии также приняли участие родственники погибших. 

Захоронение было обнаружено в ходе совместных поисковых работ, проводимых  военнослужащими и участников поисковых отрядов Ленинградской области. Благодаря сохранившимся костным останкам, фрагментам военной формы одежды и архивным документам удалось установить, что в яме покоились останки солдат и офицеров 41-го стрелкового корпуса, оборонявшего город, а также гражданских лиц, содержавшихся в пересыльно-фильтровочном лагере «Дулаг-320», организованном фашистами во время оккупации Луги в 1941 году.

Келецко-Берлинская орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Красной звезды бригада ведет свою историю от сформированной в Польше в 1944 году 200-й легкой артиллерийской бригады.  В годы Великой Отечественной войны военнослужащие соединения участвовали в боях по овладению городом Нейссе, Сандомирско-Селезской, Берлинской и Пражской наступательных операциях. 

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