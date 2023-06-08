Из Петербурга в Севастополь: стартовал второй автопробег «Дорогами Победы»

На площади Победы стартовал автопробег, посвящённый памяти защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, и направленный на поддержку участников специальной военной операции. Он приурочен к памятным датам в истории нашей страны: 320-летию Санкт-Петербурга и 240-летию Севастополя.

Участники акции «Дорогами Победы», среди которых депутаты Законодательного Собрания, на шести автомобилях преодолеют более пяти тысяч километров по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь – Санкт-Петербург. Они посетят города воинской славы и доблести – Тулу, Лиски, Краснодар, Ростов-на-Дону и Тверь. Автопробег, инициированный петербургскими парламентариями, открыл председатель ЗС СПб Александр Бельский.

– Если в прошлом году конечной целью автопробега стал город-герой Волгоград, то сейчас его участники планируют достичь ещё одного города-героя – Севастополя. К акции присоединятся представители других регионов, они уже ждут наших участников. Очень приятно, что пробег стал событием федерального уровня и уверен, что эта традиция продолжится. Важно сохранять историческую память, важно помнить о героях, поддерживать тех, кто сегодня защищает Родину. Благодарю петербургских депутатов, которые организовали эту акцию, – сказал Александр Бельский.

Участники автопробега возложили цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда. Памятные мероприятия состоятся и в городах посещения. В них примут участие депутаты местных органов законодательной и исполнительной власти. На маршруте к автопробегу присоединятся участники из Волгограда.

– Наш автопробег – это дань памяти героям Великой Отечественной войны, которые отстояли независимость нашей великой Родины. Сегодня мы вновь сражаемся с нацистами, и автопробегом хотим выразить поддержку нашим бойцам, участвующим в специальной военной операции, – прокомментировал депутат Константин Чебыкин.

Добавим, что первая акция «Дорогами Победы» состоялась в 2022 году и была приурочена к 80-летию Сталинградской битвы. Её участники преодолели тысячи километров по маршруту Санкт-Петербург – Волгоград – Санкт-Петербург, посетив 12 регионов.