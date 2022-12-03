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Питерец.ру » Общество » В Петербурге почтили память защитников Ленинграда

В Петербурге почтили память защитников Ленинграда

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Петербурге почтили память защитников Ленинграда

В День неизвестного солдата Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и Губернатор Александр Беглов возложили цветы к Мемориалу советским воинам и землякам «Павшие умели побеждать – живые обязаны помнить». Здесь, на военном кладбище в Сестрорецке, захоронены более 500 воинов, погибших при защите Ленинграда во время Великой Отечественной войны и советско-финского конфликта 1939—1940 годов. В последние годы у мемориала проходят торжественные захоронения останков воинов, найденных поисковыми отрядами на местах боев.  

Торжественное открытие Сестрорецкого мемориала после реконструкции состоялось 22 июня 2005 года. По инициативе Совета ветеранов Курортного района здесь установлены гранитные плиты, на которых высечены имена 2,5 тысяч жителей района, погибших в годы Великой Отечественной войны. К 66-летию Великой Победы был открыт памятник «Солдат». Перед ним находится чаша для Вечного огня, на постаменте выбита надпись «Павшие умели побеждать, живые обязаны помнить».

В поисковых работах, проводившихся на территории Старого Белоострова и Гладышевского заказника, где были найдены останки неизвестных солдат,  участвовали военно-патриотические объединения Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Белоостров» и группа «Безымянная».

Источник: ЗАКС
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