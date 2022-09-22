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Парламентарии Петербурга и Волгоградской области возложили цветы на Пискаревском кладбище

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Парламентарии Петербурга и Волгоградской области возложили цветы на Пискаревском кладбище

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Волгоградской областной Думы посетили Пискаревское мемориальное кладбище, где возложили цветы к монументу «Мать-Родина», к памятной плите воинам-сталинградцам на Алее героев и к Вечному огню. Петербургский парламент представляли Председатель ЗС СПб Александр Бельский, депутаты Юрий Авдеев, Юрий Гладунов, Александр Кущак, Александр Новиков, Владимир Носов, Антон Рудаков, Вера Сергеева и Константин Чебыкин. Парламентарии почтили минутой молчания память защитников Родины.

- Наши города объединяет историческое и духовное родство. В самом скором времени Волгоград и Петербург будут отмечать важнейшие юбилеи. Это 80-летие прорыва блокады Ленинграда и 80-летие победы в Сталинградской битве. Эти исторические даты разделяют всего две недели. С них началось неуклонное победоносное шествие наших солдат, освобождавших родную землю. Сегодня как никогда важно хранить память о подвигах предков, истории нашего народа. Это наш общий священный долг, - сказал спикер ЗС СПб

Председатель Волгоградской областной Думы Александр Блошкин оставил запись в Книге почетных гостей: «Низкий поклон, вечная слава и вечная память тем, кто отдал свои жизни ради мира на земле!».

Делегация волгоградских законодателей прибыла в Петербург для подписания Соглашения о сотрудничестве между парламентами двух субъектов Федерации. Договоренность об этом была достигнута в мае 2022 года, когда спикер и депутаты ЗС СПб посетили Волгоград в качестве участников автопробега «Дорогами Победы». Тогда же было принято решение об установке на Мамаевом кургане памятного знака ленинградцам – защитникам Сталинграда.

Источник: ЗАКС
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