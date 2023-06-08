ента новостей

18:04
Активисты «Женского движения Единой России» поздравили с профессиональным праздником социальных работников Петербурга
17:33
На КАД в течение четырех дней будет запрещено движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн
17:31
В Подпорожье вводят в эксплуатацию новый автовокзал
17:25
В Петербурге Книжные аллеи начинают работу в обновленном формате
17:23
Пригожин: контрнаступление ВСУ в Запорожской области продолжится
16:31
Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин будут выступать за Грузию: при чём тут Этери Тутберидзе?
16:29
«Концерн «Океанприбор» отмечает 90-летие российского гидроакустического приборостроения
15:15
В Петербурге подготовка к «Алым парусам» изменит график разводки Троицкого моста
14:51
Парламенты Петербурга и Иркутской области заключили Соглашение о сотрудничестве
14:48
Экспозицию «30 картин из жизни Петра Великого» увидят посетители исторических парков «Россия – Моя История» по всей стране
13:41
«Денвер Наггетс» выиграли третий матч финала НБА в Майами, у Николы Йокича – 32 очка и 21 подбор
13:29
В Ленобласти завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года»
13:24
Из Петербурга в Севастополь: стартовал второй автопробег «Дорогами Победы»
13:20
Полиция установила обстоятельства отравления девочки-подростка в Отрадном
11:05
В Севкабель Порту открывается шахматный клуб
10:59
В Петербурге экипажи катеров Росгвардии получили новую форму одежды
10:55
В Ленобласти полицейские устанавливают обстоятельства отравления школьницы
10:52
В Ленобласти задержали двоих злоумышленников, забивших насмерть человека
10:41
В Сестрорецке поймали грабителя похитевшего два мобильника со стола в кафе
10:30
В Московсом районе задержали подозреваемого в грабеже
10:26
Пенсионер с Васильевского острова перевел мошенникам 10,3 млн рублей
10:16
В Петербурге задержали троих подозреваемых в грабеже
10:11
В Красносельском районе конфликт у магазина закончился стрельбой
10:05
В Петербурге ищут разбойника, который угрожая пистолетом отобрал чужой автомобиль
09:30
На КАД оперативно устранили последствия крупного ДТП
09:26
10 июня - Открытие обновленного двора "Никольских рядов"
02:04
Наталья Чечина – новый вице-губернатор Санкт-Петербурга: соответствующее распоряжение подписал Александр Беглов
01:37
Карен Хачанов проиграл 36-летнему Джоковичу и зачехлил ракетку на Открытом чемпионате Франции
20:49
«Пари НН» Сергея Юрана фактически гарантировал себе прописку в РПЛ на следующий сезон, «Факел» обыграл «Енисей» в гостях в манеже – 1:0
18:33
На КАД произошло массовое ДТП. Погиб один человек, еще двое пострадали
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Подпорожье вводят в эксплуатацию новый автовокзал

В Подпорожье вводят в эксплуатацию новый автовокзал

0
28
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
Разрешение на ввод в эксплуатацию нового автовокзала в Подпорожье выдал Госстройнадзор Ленинградской области.

Разрешение на ввод в эксплуатацию нового автовокзала в Подпорожье выдал Госстройнадзор Ленинградской области. От автостанции на улице Октябрят можно будет отправиться по 16 маршрутам, включая Санкт-Петербург.

Новая автостанция сможет обслуживать до 100 человек в сутки. На первом этаже — билетные кассы, зал ожидания, камеры хранения, буфет и туалеты. Второй этаж отведен для административных и диспетчерских помещений.

«Автовокзал значительно облегчит передвижение по району и городу многим жителям. Сегодня люди вынуждены пользоваться старым узлом на окраине города, который уже давно находится в аварийном состоянии и не подлежит ремонту. Новый находится в центре, оборудован всеми удобствами и, главное, объединит все маршруты, включая рейс на Петербург. Для общей картины осталось провести последний штрих: к осени отремонтировать дороги на улицах Октябрят и Родниковская», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский. 

Строительство автовокзала началось в 2020 году. С лета 2022 года к завершению строительства подключилась региональная компания «Строитель 47», входящая в группу Ленинградского областного агентства ипотечного жилищного кредитования. Сегодня строители занимаются передачей объекта муниципальному образованию.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Подпорожский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

16-12-2022, 17:02
В Сясьстрое построили дом для 195 жителей аварийных бараков
6-04-2023, 22:05
В Кудрово построили новый детский сад
19-03-2021, 15:37
В Ленобласти ввели в эксплуатацию новую амбулатори
1-08-2022, 19:57
В Сосновом Бору введен в эксплуатацию новый детский сад
30-11-2022, 19:02
В Лодейном Поле расселяют аварийное жилье
28-12-2020, 19:38
В Ленобласти построен новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Происшествия на дорогах

0
147
Вчера, 18:33
На КАД произошло массовое ДТП. Погиб один человек, еще двое пострадали
0
151
Вчера, 11:22
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнего мальчика на самокате
0
138
Вчера, 10:39
На севере Петербурга автомобиль «ВАЗ» на пешеходном переходе насмерть сбил 10-летнего мальчика
0
146
Вчера, 10:31
В Петербурге в ДТП погиб пассажир такси
Наверх