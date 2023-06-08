В Подпорожье вводят в эксплуатацию новый автовокзал

Разрешение на ввод в эксплуатацию нового автовокзала в Подпорожье выдал Госстройнадзор Ленинградской области. От автостанции на улице Октябрят можно будет отправиться по 16 маршрутам, включая Санкт-Петербург.

Новая автостанция сможет обслуживать до 100 человек в сутки. На первом этаже — билетные кассы, зал ожидания, камеры хранения, буфет и туалеты. Второй этаж отведен для административных и диспетчерских помещений.

«Автовокзал значительно облегчит передвижение по району и городу многим жителям. Сегодня люди вынуждены пользоваться старым узлом на окраине города, который уже давно находится в аварийном состоянии и не подлежит ремонту. Новый находится в центре, оборудован всеми удобствами и, главное, объединит все маршруты, включая рейс на Петербург. Для общей картины осталось провести последний штрих: к осени отремонтировать дороги на улицах Октябрят и Родниковская», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Строительство автовокзала началось в 2020 году. С лета 2022 года к завершению строительства подключилась региональная компания «Строитель 47», входящая в группу Ленинградского областного агентства ипотечного жилищного кредитования. Сегодня строители занимаются передачей объекта муниципальному образованию.