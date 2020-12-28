В Ленобласти построен новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Сегодня комитет Госстройнадзора выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Впереди – постановка на кадастровый учет и передача комплекса в дальнейшее управление, после чего он будет открыт для всех желающих.

Универсальный игровой зал нового ФОКа в Будугощи, площадью 30м х 18м рассчитан на 35 человек в смену. Здесь можно заниматься баскетболом, волейболом и другими популярными видами спорта. В здании есть раздевалки с душевыми, кабинеты тренера и дежурного врача, просторный вестибюль и гардероб.

ФОК, стоимостью в 106 млн рублей, построен за счёт федеральных, областных и муниципальных средств по программе «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области».

В соответствии с заключенным в апреле муниципальным контрактом работы необходимо было завершить в мае 2021 года. Высокие темпы позволили строителям сдать новый объект намного раньше срока.