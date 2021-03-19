В Ленобласти ввели в эксплуатацию новую амбулатори

Комитет Госстройндзора выдал разрешение на ввод в эксплуатацию амбулатории на 110 посещений в смену с постом скорой помощи и квартирами для медперсонала в поселке Толмачево.

После необходимых процедур по регистрации объекта, получения лицензии на осуществление медицинской деятельности и передачи объекта пользователю амбулатория откроет свои двери пациентам.

В двухэтажном медицинском учреждении расположена регистратура, кабинеты педиатра, терапевта, гинеколога и стоматолога, процедурной, отделение физиотерапии, помещения для персонала. Подразделение скорой медицинской помощи включает палату дневного стационара на 3 койки, кабинет дежурного врача, пост медицинской сестры и помещение диспетчерской.

На втором этаже медицинского учреждения предусмотрено 4 квартиры общей площадью 230 кв.м для работников амбулатории и их семей: две однокомнатные, двух- и трехкомнатная. Все квартиры уже с чистовой отделкой – новоселам осталось лишь обставить жилье мебелью.

Новая амбулатория была построена в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Ленинградской области». Финансирование объекта из областного бюджета составило более 100 млн рублей.