В Сосновом Бору введен в эксплуатацию новый детский сад

Дошкольное учреждение на 240 мест в Сосновом Бору введено в эксплуатацию.

Для ребят откроются 12 групп, два бассейна, спортивный и актовый залы, кабинеты для развивающих занятий, медицинский и пищевой блоки. На прилегающей территории выполнено благоустройство, оборудованы современные детские и спортивные площадки.

Сегодня региональный комитет госстройнадзора выдал разрешение на ввод в эксплуатацию двухэтажного детского сада на Липовском проезде. Строительство образовательного учреждения завершено досрочно, чтобы успеть к началу учебного года, оно велось в рамках программы «Современное образование Ленинградской области», финансирование составило около 500 млн рублей.