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Питерец.ру » Общество » В Сосновом Бору введен в эксплуатацию новый детский сад

В Сосновом Бору введен в эксплуатацию новый детский сад

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Дошкольное учреждение на 240 мест в Сосновом Бору введено в эксплуатацию.

Дошкольное учреждение на 240 мест в Сосновом Бору введено в эксплуатацию.

Для ребят откроются 12 групп, два бассейна, спортивный и актовый залы, кабинеты для развивающих занятий, медицинский и пищевой блоки. На прилегающей территории выполнено благоустройство, оборудованы современные детские и спортивные площадки.

Сегодня региональный комитет госстройнадзора выдал разрешение на ввод в эксплуатацию двухэтажного детского сада на Липовском проезде. Строительство образовательного учреждения завершено досрочно, чтобы успеть к началу учебного года, оно велось в рамках программы «Современное образование Ленинградской области», финансирование составило около 500 млн рублей.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Сосновый Бор
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